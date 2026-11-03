Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Εκρηκτικός μηχανισμός Κρουαζιερόπλοιο Εκκένωση

Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) διενήργησε έλεγχο στο πλοίο, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός

Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο λιμάνι της Σύρου, μετά την καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) διενήργησε έλεγχο στο πλοίο, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του.

Σύρος: Ανώνυμη απειλή μέσω VHF για εκρηκτικό μηχανισμό στο Crown Iris

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν έρευνες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης και ιδιώτη δύτη, αλλά και τη συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Κλείσιμο
Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα.

Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες

Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες

Σύρος: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris



Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: cyclades24.gr
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

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