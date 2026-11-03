Λήξη συναγερμού στη Σύρο: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris», ανέβηκαν ξανά στο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες, βίντεο και φωτογραφίες

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Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο λιμάνι της Σύρου, μετά την καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) διενήργησε έλεγχο στο πλοίο, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του.Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν έρευνες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης και ιδιώτη δύτη, αλλά και τη συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα.