Δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν οι Χούθι, αναχαιτίστηκε και πύραυλος Κρουζ - Υπάρχουν τραυματίες, λένε οι Σαουδάραβες, βίντεο
Το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4 στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, προκαλώντας πυρκαγιά - Για τραυματίες μιλά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, δίχως να δίνει συγκεκριμένο αριθμό - Επίθεση και στο αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ
Σύμφωνα με τις αναφορές, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επενέβησαν για να σβήσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.
Η νέα επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα των Χούθι, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χθες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3.
Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έκανε λόγο για νέα επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.
🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews are working to extinguish. The reported strike follows a deadly Houthi attack that killed 12 people and injured more than 300. The escalating Houthi missile campaign against Saudi civilian aviation infrastructure is raising the stakes across the region.— Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 11, 2026
Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Iρανό ομόλογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης, μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον ομόλογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει την βοήθειά της για την διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.
Νωρίτερα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η σημερινή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό των τραυματιών. «Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών και ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων» προσέθεσε.
Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε και επισήμως ότι η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την χθεσινή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, καθώς και για επιθέσεις εναντίον άλλων στόχων στη Σαουδική Αραβία.
Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι Χούθι πραγματοποίησαν πολλαπλές επιχειρήσεις με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid, «με αποτέλεσμα να διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία και να κλείσει πλήρως το αεροδρόμιο». Μεταξύ των άλλων στόχων περιλαμβάνονταν ένα πρατήριο καυσίμων που συνδέεται με τον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco, ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και το αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ.
Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν πλέον ευθέως τις αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της χώρας.
Η προειδοποίηση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου είναι πλέον «εκτεθειμένα σε πλήγματα» και αποτελούν «θέατρο επιχειρήσεων» για τις δυνάμεις τους. Εξαίρεσε μόνο τα αεροδρόμια στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.
«Αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμός για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Χούθι, ζητώντας από το κοινό να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση.
Το χτύπημα που άλλαξε τα δεδομέναΗ νέα απειλή έρχεται μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Σουδάν και της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία.
⚡️Video reportedly from Riyadh airport today— War Monitor (@WarMonltor) October 11, 2026
At least 12 killed and hundreds injured in a Houthi attack pic.twitter.com/FrLAfFfJ1A
Η επίθεση του Σαββάτου δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Στις 8 Οκτωβρίου το ίδιο αεροδρόμιο είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, από τις οποίες σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες, ενώ ένα από τα πλήγματα έπληξε αεροσκάφος της Saudia. Επιθέσεις είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες και σε άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Άμπχα.
MAJOR HOUTHI ATTACK SaudiArabia— Sweta Srivastava (@swetasamadhiya) October 11, 2026
A massive attack at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia
13 people have been kill*d...#Riyadh #Houthis pic.twitter.com/HQvfV6edkT
Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα, η σαουδαραβική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ακόμη έναν βαλλιστικό πύραυλο νοτιοανατολικά του Ριάντ, στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν.
Η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίποιναΟ Συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίποινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μάλικι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το Σάββατο, συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
«Η επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια και θα αντιμετωπιστεί με δυναμική απάντηση», ανέφερε ο Αλ-Μάλικι σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και μεταδόθηκε από το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA).
Χαρακτήρισε την επίθεση, την οποία απέδωσε στους Χούθι, ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες του, καταδικάζοντάς την ως πράξη που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και αξίες.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις, ομάδες μαχητών και οχήματα των Χούθι στους λόφους αλ-Μακράμι, αλ-Τζαΐσα και αλ-Σαλάλ ανατολικά της πόλης Ταΐζ, καθώς και το φρούριο αλ-Μουχάφ και την περιοχή Μπαλάν νότια της Ταΐζ.
🇸🇦🇾🇪Saudi allegedly rains FIRE on Yemen’s capital in retaliation for fatal Riyadh airport slaughter— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 11, 2026
Explosions reportedly ripped through Sanaa as preliminary reports claim multiple dead and wounded across the city.
The strike comes after a Houthi attack on Riyadh's main airport… https://t.co/zmVAtTap4M
Αναφέρονται δε επτά αεροπορικές επιδρομές βόρεια της Σαναά, της πρωτεύουσας της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι
Το «μαλακό υπογάστριο» της Σαουδικής ΑραβίαςΤο BBC επισημαίνει ότι η σημασία των τελευταίων επιθέσεων ξεπερνά τις άμεσες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Ο ανταποκριτής ασφαλείας του βρετανικού δικτύου Φρανκ Γκάρντνερ σημειώνει ότι το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες απειλές για την εσωτερική του ασφάλεια από την εποχή της εξέγερσης της Αλ Κάιντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Το βασικό πρόβλημα για το Ριάντ είναι ότι οι Χούθι φαίνεται να έχουν μεταφέρει πλέον την πίεση σε υποδομές κρίσιμες για την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, εγκαταστάσεις ενέργειας και οι αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν στόχους με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο από ένα αμιγώς στρατιωτικό πλήγμα. Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, μπορεί οι υλικές ζημιές να αποκαθίστανται, όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού.
Οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Kuwait Airways, Etihad και Qatar Airways, ακύρωσαν πτήσεις προς και από το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγχουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
Η καθημερινότητα στο Ριάντ υπό τον φόβο των αναχαιτίσεωνΗ ένταση έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα και την καθημερινότητα στη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Έλληνες που ζουν στο Ριάντ περιέγραψαν στο protothema.gr ότι σχεδόν κάθε βράδυ ξυπνούν από τον θόρυβο των αναχαιτίσεων πυραύλων και drones, ενώ αρκετοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.
Ζευγάρι Ελλήνων που διαμένει σε συγκρότημα της πόλης ανέφερε ότι, παρότι διαθέτει αεροπορικά εισιτήρια, φοβάται πλέον ακόμη και τη μετάβαση στο αεροδρόμιο. «Δεν είναι ακόμα τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει όλο αυτό και πολύ καλά», ανέφερε Ελληνίδα κάτοικος του Ριάντ.
Οι σαουδαραβικές αρχές έχουν μεταφέρει προσωρινά και τη λειτουργία σχολείων στο Ριάντ σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ το King Khalid βρέθηκε αντιμέτωπο με παρατεταμένους περιορισμούς στη λειτουργία του μετά το πλήγμα.
Οι Χούθι χτυπούν εκεί όπου πονά περισσότερο το ΡιάντΗ νέα φάση της σύγκρουσης συνδέεται με την αναζωπύρωση των μαχών στην Υεμένη. Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τη Σανάα και μεγάλο τμήμα της χώρας, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από το Ριάντ.
Η Σαουδική Αραβία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη. Το Σάββατο σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν επανειλημμένα, σύμφωνα με υεμενίτικα μέσα, το αεροδρόμιο της Σανάα.
Ακριβώς αυτή η λογική αμοιβαίων πληγμάτων αποτυπώνεται στη νέα προειδοποίηση της οργάνωσης, η οποία εμφανίζεται να θέλει να καταστήσει το κόστος της σαουδαραβικής στρατιωτικής δράσης αισθητό στο εσωτερικό του βασιλείου και ειδικά σε υποδομές με διεθνή σημασία.
Το πρόβλημα της αεράμυνας και το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑΈνα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό πυραύλων και drones. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Ριάντ έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ και άλλους δυτικούς συμμάχους περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους, καθώς οι συνεχείς επιθέσεις ασκούν πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα αεράμυνας.
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής υποστήριξης στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Διεθνής καταδίκη και φόβοι για ντόμινοΗ επίθεση στο Ριάντ προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στις παγκόσμιες μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Την επίθεση καταδίκασαν επίσης η Βρετανία, η Γερμανία και το Ιράκ, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» και υπενθύμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
Η βασική ανησυχία πλέον δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη επεισόδιο του πολέμου στην Υεμένη. Η απειλή των Χούθι να αντιμετωπίζουν σχεδόν το σύνολο των σαουδαραβικών αεροδρομίων ως πιθανούς στόχους μεταφέρει την αντιπαράθεση στην καρδιά των διεθνών αερομεταφορών και μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές οικονομίες του κόσμου.
Ακυρώσεις πτήσεωνΕν τω μεταξύ, σε νέες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία προχωρούν οι Etihad Airways και flydubai, καθώς συνεχίζονται οι διαταραχές στις αερομεταφορές μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ.
Οι πτήσεις της Etihad που ακυρώθηκαν
Για τις 11 Οκτωβρίου, ακυρώνονται οι πτήσεις:
- EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
- EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
- EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
- EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
- EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι
Για τις 12 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:
- EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
- EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
- EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
- EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
- EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
- EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
- EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
- EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
- EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
- EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι
Για τις 13 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:
- EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ
- EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι
- EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
- EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα
- EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι
- EY551 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ
- EY552 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι
Η flydubai ακυρώνει πτήσεις έως τις 14 Οκτωβρίου
Την ίδια ώρα, η flydubai ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς Ριάντ και Άμπχα ακυρώνονται έως και τις 14 Οκτωβρίου.
Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και κάλεσε τους επιβάτες να ελέγχουν την πορεία των πτήσεών τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.
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