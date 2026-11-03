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Οκλαχόμα: Συνελήφθη άνδρας που έστειλε εκατοντάδες επιστολές με λευκή σκόνη σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Οκλαχόμα: Συνελήφθη άνδρας που έστειλε εκατοντάδες επιστολές με λευκή σκόνη σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Σύμφωνα με το FBI η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι
Ένας άνδρας από την Οκλαχόμα συνελήφθη σήμερα (3/11) από το FBI για την αποστολή εκατοντάδων απειλητικών επιστολών που περιείχαν λευκή σκόνη σε εκλογικούς αξιωματούχους, βουλευτές, εταιρείες δημοσκοπήσεων και μέσα ενημέρωσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Ο Ρόμπιν Μάρτιν οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου της Οκλαχόμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών και για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου.
Σύμφωνα με το FBI, η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι.
Ο Ρόμπιν Μάρτιν οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου της Οκλαχόμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών και για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου.
Σύμφωνα με το FBI, η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι.
Federal authorities charged an Oklahoma man with sending hundreds of letters containing nonhazardous white powder to public officials. Here's what to know. https://t.co/S7uvVhWEYD— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 3, 2026
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