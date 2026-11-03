Οκλαχόμα: Συνελήφθη άνδρας που έστειλε εκατοντάδες επιστολές με λευκή σκόνη σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
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Οκλαχόμα: Συνελήφθη άνδρας που έστειλε εκατοντάδες επιστολές με λευκή σκόνη σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Σύμφωνα με το FBI η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι

Οκλαχόμα: Συνελήφθη άνδρας που έστειλε εκατοντάδες επιστολές με λευκή σκόνη σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Ένας άνδρας από την Οκλαχόμα συνελήφθη σήμερα (3/11) από το FBI για την αποστολή εκατοντάδων απειλητικών επιστολών που περιείχαν λευκή σκόνη σε εκλογικούς αξιωματούχους, βουλευτές, εταιρείες δημοσκοπήσεων και μέσα ενημέρωσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Ρόμπιν Μάρτιν οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου της Οκλαχόμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών και για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με το FBI, η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι.

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