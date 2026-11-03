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Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 14 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.
🚨 TANKER HIT BY 2 PROJECTILES OFF OMAN UKMTO: the engine room was struck ~14nm NE of Lima, Oman, at about 1900 UTC. No casualties reported. It's at least the 3rd ship hit near Lima in under two weeks. #Iran #Hormuz https://t.co/AXhYwxWeSW— @IsraelNewsNetwork (@IsraelNews365) November 3, 2026
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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