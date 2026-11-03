Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Τάνκερ Πλοίο Ομάν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO

Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 14 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.


Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης