Η πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία»
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Γιούλια Μέντελ

Η πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία»

Η εισαγγελία την κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της» για να μιλά υπέρ του επιτιθέμενου κράτους, «με στόχο να απαξιώσει την Ουκρανία»

Η πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία»
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Η πρώην εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Γιούλια Μέντελ, η οποία έγινε τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο επικριτικές φωνές απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο, κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία», ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Η Μέντελ ήταν η εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 έως το 2021, στα πρώτα χρόνια της προεδρίας του. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022, η Μέντελ εντείνει τις δημόσιες επικρίσεις προς τον πρώην προϊστάμενό της, κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση.

«Οι εισαγγελείς συγκέντρωσαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να γνωστοποιήσουν στην πρώην ακόλουθο Τύπου του Ουκρανού προέδρου, ότι θεωρείται ύποπτη για εσχάτη προδοσία και ότι δικαιολόγησε τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε η εισαγγελία μέσω του Telegram.

Η εισαγγελία την κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της» για να μιλά υπέρ του επιτιθέμενου κράτους, «με στόχο να απαξιώσει την Ουκρανία».

Οι ερευνητές κατηγορούν συγκεκριμένα την Μέντελ ότι είπε πως «δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης» στην Ουκρανία και ότι η χώρα «οδεύει προς την εξαφάνιση». Την κατηγορούν επίσης γιατί αναφέρθηκε σε αυτούς που «πλουτίζουν χάρη στη συνέχιση του πολέμου», στην «πελατειακή σχέση στην πολιτική» και στη «δίωξη σε βάρος των διαφωνούντων» στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δηλώσεις αυτές είναι «αφηγήσεις που συμφέρουν τη Ρωσία» που «ενισχύουν την απογοήτευση και αποθαρρύνουν την κοινωνία» της Ουκρανίας.

Η Μέντελ απέρριψε τις κατηγορίες αυτές σε μήνυμα, εκτιμώντας ότι η διατύπωση της κατηγορίας «αποδεικνύει (ότι η ίδια) έχει δίκιο».

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«Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας της έκφρασης και της βούλησης να σωθεί η Ουκρανία υπό το καθεστώς του Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είχε ήδη επιβάλει τον Σεπτέμβριο κυρίως σε βάρος της Γιούλια Μέντελ, η οποία διαμένει στο εξωτερικό.

Η 40χρονη γυναίκα έπλεκε άλλοτε το εγκώμιο του Ζελένσκι αλλά πήρε αποστάσεις τα τελευταία χρόνια, κατηγορώντας τον ότι είναι «ο κύριος ωφελούμενος από τον πόλεμο» και «ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ειρήνη».

Καταγγέλλοντας παράλληλα τη Ρωσία για την εισβολή της και τις επιθέσεις της, η Μέντελ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία με τη Μόσχα, εκτιμώντας ότι η συνέχιση του πολέμου απειλεί την ύπαρξη της Ουκρανίας ως κράτους.
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