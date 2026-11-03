Η πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία»

Η εισαγγελία την κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της» για να μιλά υπέρ του επιτιθέμενου κράτους, «με στόχο να απαξιώσει την Ουκρανία»