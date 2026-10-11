«Ούτε μετά την ανακοίνωση Τραμπ σταμάτησε ο Πούτιν»: Ο Ζελένσκι καταγγέλλει νέα πλήγματα των Ρώσων σε ενεργειακές υποδομές, σιγή ιχθύος από τη Μόσχα
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, ρωσικό drone έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, ενώ υπήρξαν επιθέσεις και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο
Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας του, ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, κάνοντας λόγο για επιθέσεις στο Κίεβο και την περιοχή του Χαρκόβου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από πλευράς Ρωσίας, δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή την ώρα κάποια επίσημη τοποθέτηση είτε για την ανακοίνωση Τραμπ περί εκεχειρίας, αλλά ούτε και για τις καταγγελίες Ζελένσκι.
Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια εκτενή συζήτηση με τη Φον ντερ Λάιεν για τη συνεργασία Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αμυντικές ανάγκες της χώρας του και τις αποφάσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης.
We had a very detailed discussion with @vonderleyen on virtually all the current areas of our work with the European Union and the decisions needed to support Ukraine. I thanked Ursula for the recent €1.24 billion tranche for defense, which Ukraine has already received. I am grateful for the confirmation that another approximately €3 billion in military support will be allocated as early as next week. These funds will strengthen us. Of course, I briefed the President on the brutal Russian strikes that continue unabated. Just before our conversation, the Russians struck a power plant in Kyiv with a “shahed” drone, and many districts experienced power outages. Later, there were strikes on energy facilities in the Kharkiv region. And all of this happened AFTER the President of the United States made his statement about an energy ceasefire. Under these circumstances, reliable support from our partners means real protection for people's lives and a guarantee that the Russians will not be able to break Ukraine. We deeply appreciate all the tangible steps taken to support our defense and our people. Ursula and I agreed that our teams will have detailed discussions on our next joint actions and the coordination of our steps. We are also preparing to open the negotiating clusters – so that all the remaining clusters are opened by the end of the year. Ukraine’s European path is also a path toward strengthening Europe itself. Thank you!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την επικεφαλής της Κομισιόν για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, έχει ήδη λάβει η Ουκρανία για την άμυνά της. «Είμαι ευγνώμων για την επιβεβαίωση ότι άλλα περίπου τρία δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη θα διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα κονδύλια θα μας ενισχύσουν» σημείωσε.
Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη συνομιλία του με τη Φον ντερ Λάιεν, ρωσικό drone τύπου Shahed έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου. «Και όλα αυτά συνέβησαν ΜΕΤΑ τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για εκεχειρία στην ενέργεια» υπογράμμισε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. «Σε αυτές τις συνθήκες, η αξιόπιστη υποστήριξη από τους εταίρους μας σημαίνει πραγματική προστασία για τη ζωή των ανθρώπων και εγγύηση ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορέσουν να σπάσουν την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πέρα από τη στρατιωτική βοήθεια και την κατάσταση στο ενεργειακό μέτωπο, Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε λεπτομερείς επαφές μεταξύ των αρμόδιων ομάδων τους, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κοινές ενέργειες.
«Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Ουκρανίας είναι επίσης ένας δρόμος προς την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης», κατέληξε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας την πρόεδρο της Κομισιόν για τη στήριξή της.
Σε δήλωσή του on camera, δε, ο Ζελένσκι ανέφερε:
«Σήμερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία. Αυτά είναι καλά νέα για όλους και είναι σημαντικό να γίνουν πραγματικότητα.
Η Ουκρανία υποστηρίζει κάθε ουσιαστική και αξιόπιστη μορφή κατάπαυσης του πυρός και τερματισμού του πολέμου. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών και αναμένουμε την ίδια ετοιμότητα από τη Ρωσία, καθώς και μια συμφωνία για το ζήτημα αυτό, την οποία θα έχει εξασφαλίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαιρετίζουμε μια τέτοια συμφωνία.
Δυστυχώς, ρωσικά drones τύπου Shahed βρίσκονται στον ουρανό μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, drones Shahed εξακολουθούν να πετούν πάνω από τη χώρα μας. Δυστυχώς, έχουν σημειωθεί επίσης επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες, καθώς και πλήγματα κατά των ενεργειακών μας υποδομών.
Πριν από λίγα μόλις λεπτά, σημειώθηκε πλήγμα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHPP-5 στην πόλη του Χαρκόβου, με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
Συνολικά, μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν περισσότερα από 200 πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Άλλα 17 πλήγματα, μέσα στην ίδια εβδομάδα, είχαν στόχο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου στη χώρα μας.
Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι Ρώσοι σκότωσαν περισσότερους από 150 ανθρώπους μας, ενώ περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία έχει προτείνει πολλά μέτρα αποκλιμάκωσης. Η απάντηση του Πούτιν σε όλα ήταν πάντοτε η ίδια: το δικό του «νιέτ» («όχι»).
Ελπίζουμε πραγματικά ότι επιτέλους θα πει κάτι διαφορετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι διαφορετικό από δολοφονίες και εξαπάτηση. Κάτι που θα οδηγήσει σε μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη.
Η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Το ερώτημα είναι αν τη θέλει και η Ρωσία.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν λάβει όλες τις σχετικές εντολές. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη προς την Ουκρανία. Υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία των εταίρων μας που μπορεί να μας βοηθήσει.
Αναμένουμε σαφείς λεπτομέρειες για τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και περιμένουμε από τον Πούτιν να τηρήσει όσα ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εκείνος είχε συμφωνήσει».
‼️ZELENSKYY: The Armed Forces of Ukraine have received the relevant orders. We are defending Ukraine and awaiting details of U.S.-russian talks. We expect Putin to honor the agreement announced by President Trump. Unfortunately, russian Shahed drones have been in our skies all day. Ukraine wants peace. The question is whether russia does. FULL STATEMENT: "Today, the President of the United States announced that an energy ceasefire had been reached. This is good news for everyone, and it is important that it becomes a reality. Ukraine supports all genuine and reliable formats for a ceasefire and an end to the war. Ukraine is ready to refrain from striking russian energy infrastructure, and we expect the same readiness from russia, as well as an agreement secured by the President of the United States on this matter. We welcome such an agreement. Unfortunately, russian Shahed drones have been in our skies throughout the day. Shahed drones are still in the air right now. There have also been strikes with aerial bombs, unfortunately, as well as strikes on our energy infrastructure. Just moments ago, there was a strike on CHPP-5 in the city of Kharkiv, targeting Kharkiv’s energy infrastructure. In total, over the course of this week alone, the russians have carried out more than 200 strikes against our electricity generation and transmission facilities in Ukraine. Another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities here in Ukraine. In just this one week, the russians have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been injured. Ukraine has proposed many de-escalation measures. Putin's response to all of them was always the same: his "nyet." We very much hope that he will finally say something different to America, Ukraine, and the entire world. Something other than killing and deception. Something that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether russia wants it. The Armed Forces of Ukraine have received all the corespondent orders. We are defending Ukraine. We are fighting to secure support for Ukraine. We support all steps by our partners that can help us. We are awaiting clear details of the dialogue between America and russia, and we expect Putin to fulfill what President Trump said he had agreed to." - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Sunday, Oct. 11, 2026— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) October 11, 2026
Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη μιας άμεσης «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.
Το χρονικό των εξελίξεων, ενεργειακή εκεχειρία ανακοίνωσε ο Τραμπ
Μέσα από μια λιτή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία.
«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
«Αποδεχόμαστε την ενεργειακή εκεχειρία και είναι ευχάριστο που το πράττει και η Μόσχα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική προεδρία. «Αναμένουμε ανακοίνωση για τον χρόνο έναρξης και τις επόμενες κινήσεις από τις ΗΠΑ».
«Μόλις συνομίλησα με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Αλεξάντερ Στουμπ και τον Μαρκ Ρούτε. Συζητήσαμε για την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Από τη δική μας πλευρά, την ουκρανική, υπάρχει πάντα ΠΛΗΡΗΣ υποστήριξη σε κάθε βήμα αποκλιμάκωσης, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στις αναγκαίες λύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης. Ευχαριστώ!» ανέφερε, δε, ο Ουκρανός πρόεδρος.
Νωρίτερα, σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε στο Axios μάλλον να αιφνιδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν είδηση για μένα». Αλλά συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινά η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε».
Την ανακοίνωση της εκεχειρίας και την υποστήριξή τους στον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο χαιρέτισαν ΕΕ και Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν πάντως εξέφρασε ανησυχία για τη στάση της Ρωσίας, λέγοντας ότι «συνεχίζει να μην αποδέχεται την έκκληση για εκεχειρία».
🚨🇺🇸🇷🇺🇺🇦Trump claims Russia and Ukraine agree to energy ceasefire. My report on @axios https://t.co/VSVG0GzCFM— Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2026
Good call with @ZelenskyyUa today. Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia The war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines. I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom. Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support. This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles. To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies. We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026
La France soutient sans réserve l'appel à une vraie trêve énergétique, à laquelle l’Ukraine est disposée. À ce stade la Russie continue de la refuser en intensifiant ces dernières heures encore ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes. La France continuera de se tenir aux côtés de l'Ukraine et du Président Zelensky.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 11, 2026
Η εξέλιξη αυτή, γράφει το newmoney.gr, έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην ουκρανική προεδρία.
Ανταποκρινόμενος στους υψηλούς τόνους και την αμφισβήτηση της Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη νωρίτερα σε μια κρίσιμη τοποθέτηση, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην χώρα του.
Ωστόσο, ο Ζελένσκι έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Η κίνηση αυτή μετατοπίζει πλέον το βάρος των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αν αυτή η μερική ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο ευρύτερων διπλωματικών εξελίξεων.
Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού diesel στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο, θα παράσχει ακόμα 500.000.
Συνολικά, το ενεργειακό deal, προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία, πάνω από 4 εκατ. τόνων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε, επίσης, πτώση στις τιμές καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν όψει και τον κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
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