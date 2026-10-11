Τουλάχιστον 139 νεκροί και 84 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στα ανοιχτά του Τζιμπουτί
ΚΟΣΜΟΣ
Μετανάστες Νεκροί Τζιμπουτί Ναυάγιο

Τουλάχιστον 139 νεκροί και 84 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στα ανοιχτά του Τζιμπουτί

Στο σκάφος επέβαιναν 305 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Αιθίοπες

Τουλάχιστον 139 νεκροί και 84 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στα ανοιχτά του Τζιμπουτί
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Τουλάχιστον 139 μετανάστες έχασαν την ζωή τους και 84 αγνοούνται μετά την βύθιση υπερφορτωμένου σκάφους ανοικτά του Τζιμπουτί. Οι περισσότεροι ήταν Αιθίοπες και βρίσκονταν καθ' οδόν για την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες ακολουθούν κάθε χρόνο τον «δρόμο της Ανατολής», την θαλάσσια οδό που συνδέει το Κέρας της Αφρικής με την Υεμένη μέσω του Τζιμπουτί και του στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, στο σκάφος επέβαιναν 305 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Αιθίοπες. Ναυάγησε την νύκτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου βόρεια της πόλης Ομπόκ του Τζιμπουτί, σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από την ακτή, δήλωσε εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που ανήκει στο ΟΗΕ.

Παρά την αναζωπύρωση των πολεμικών συγκρούσεων στην Υεμένη από τις αρχές του Σεπτεμβρίου ανάμεσα στις δυνάμεις των ανταρτών Χούθι και τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, ο ΔΟΜ έχει καταγράψει από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Τζιμπουτί περισσότερους από 20.000 μετανάστες προερχόμενους από την Αιθιοπία.

«Ο στόχος είναι πάντα να φθάσουν στις χώρες του Κόλπου», δήλωσε εκπρόσωπος του ΔΟΜ διευκρινίζοντας ότι στο σκάφος που ναυάγησε επέβαιναν 105 άνθρωποι που είχαν ήδη εκδιωχθεί από την Υεμένη και επιχειρούσαν την διέλευση για δεύτερη φορά.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα ναυάγια των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Περισσότεροι από 80 άνθρωποι επέζησαν του ναυαγίου, όλοι αιθιοπικής υπηκοότητας.
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