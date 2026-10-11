Υπό διερεύνηση Fox News, CNN, ABC, CBS και NBC από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Η κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αντιμονοπωλιακές έρευνες για να εκφοβίζει τα μέσα ενημέρωσης»

El gobierno no debe utilizar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios de comunicación que defienden el acceso a la prensa. El derecho del público a estar informado depende de ese acceso. | @CPJAmericas #CPJAmericas — 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) October 11, 2026

Τι είναι ο Νόμος Σέρμαν, ο ρόλος της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων

Οι υπερασπιστές του Τύπου, ωστόσο, καταδίκασαν αμέσως την έρευνα. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αντιμονοπωλιακές έρευνες για να εκφοβίζει τα μέσα ενημέρωσης που υπερασπίζονται την πρόσβαση του Τύπου», έγραψε ο Χοσέ Ζαμόρα της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων σε ανάρτησή του στο X. «Το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση εξαρτάται από αυτή την πρόσβαση», έγραψε.Ο επικεφαλής υπεράσπισης της Freedom of the Press Foundation, Σεθ Στερν, χαρακτήρισε την έρευνα «ανοησία». «Το να στερηθεί ο Τραμπ την προσοχή που λαχταρά δεν αποτελεί ζημία για τον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Στερν, ενώ πρόσθεσε ότι «και, σε κάθε περίπτωση, η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αναγνωρίζει εδώ και καιρό εξαιρέσεις βάσει του Πρώτου Τροποποιητικού, ακόμη και όταν υπάρχει αντιανταγωνιστική επίδραση».χρονολογείται από το 1890 και αποτελεί έναν από τους, αποτελώντας τη βάση σημαντικών υποθέσεων, από τη διάλυση της Standard Oil το 1911 έως μια ανεπιτυχή προσπάθεια κατά της Microsoft τη δεκαετία του 1990.Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, ητου υπουργείου Δικαιοσύνης έχει δεχτεί κριτική από τους Δημοκρατικούς και εξωτερικές ομάδες παρακολούθησης για την επιλεκτική εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών νόμων, καθώς αρνείται να διερευνήσει διεξοδικά ή να ασκήσει δίωξη σε εταιρείες που θεωρούνται σύμμαχοι της κυβέρνησης Τραμπ.Ο Τραμπ απέλυσε την πρώτη του επιλογή για την ηγεσία της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων του υπουργείου, τη Γκέιλ Σλέιτερ, εν μέσω διαφωνιών σχετικά μεΟ Αμερικανός πρόεδρος έχει ορίσει τον Άνταμ Καντέουμπ, γενικό νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων. Η υποψηφιότητά του δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία.