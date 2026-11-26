Scope Ratings: Η Ελλάδα στους κερδισμένους της ευρωπαϊκής οικονομίας – Τα τρία μεγάλα μέτωπα του 2027
Scope Ratings: Η Ελλάδα στους κερδισμένους της ευρωπαϊκής οικονομίας – Τα τρία μεγάλα μέτωπα του 2027
Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει εύθραυστη οικονομική ανθεκτικότητα στην Ευρωζώνη το 2027, σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους στην Ελλάδα και άλλες οικονομίες του Νότου, αλλά αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων
Η σταδιακή ανατροπή των παραδοσιακών ισορροπιών μεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και του Νότου, η διεύρυνση των δημοσιονομικών ανισορροπιών στις ΗΠΑ και τη Γαλλία και η αδυναμία της Γερμανίας να επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης συνθέτουν το οικονομικό τοπίο του 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope Ratings.
Ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης διαπιστώνει ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται στο νέο έτος σε συνθήκες «εύθραυστης ανθεκτικότητας», με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία να βρίσκονται σε τροχιά σημαντικής αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους τους έως το 2031, σε αντίθεση με ιστορικά ισχυρότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού πυρήνα.
Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο κινεζικός ανταγωνισμός, ο αμερικανικός προστατευτισμός, η ενεργειακή εξάρτηση και το τεχνολογικό χάσμα στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρώπης.
Στο βασικό σενάριο του οίκου, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1% και 1,5%, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε συγκρατημένα επίπεδα, περίπου στο 2,5%-3%, και την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου να διαμορφώνεται μεταξύ 3% και 3,5%.
Τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 3%-3,5% του ΑΕΠ, με το μέσο δημόσιο χρέος να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, περίπου στο 90% του ΑΕΠ. Η αγορά εργασίας θα διατηρήσει τη σταθερότητά της, με την ανεργία να κινείται γύρω στο 6,5%.
Η οικονομική αυτή ανθεκτικότητα επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες αξιολογήσεις μας, χάρη στις οποίες η πλειονότητα των κρατών της Ευρωζώνης κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης Α, σύμφωνα με την έκθεση της Scope.
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Ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης διαπιστώνει ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται στο νέο έτος σε συνθήκες «εύθραυστης ανθεκτικότητας», με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία να βρίσκονται σε τροχιά σημαντικής αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους τους έως το 2031, σε αντίθεση με ιστορικά ισχυρότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού πυρήνα.
Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο κινεζικός ανταγωνισμός, ο αμερικανικός προστατευτισμός, η ενεργειακή εξάρτηση και το τεχνολογικό χάσμα στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρώπης.
Στο βασικό σενάριο του οίκου, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1% και 1,5%, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε συγκρατημένα επίπεδα, περίπου στο 2,5%-3%, και την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου να διαμορφώνεται μεταξύ 3% και 3,5%.
Τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 3%-3,5% του ΑΕΠ, με το μέσο δημόσιο χρέος να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, περίπου στο 90% του ΑΕΠ. Η αγορά εργασίας θα διατηρήσει τη σταθερότητά της, με την ανεργία να κινείται γύρω στο 6,5%.
Η οικονομική αυτή ανθεκτικότητα επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες αξιολογήσεις μας, χάρη στις οποίες η πλειονότητα των κρατών της Ευρωζώνης κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης Α, σύμφωνα με την έκθεση της Scope.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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