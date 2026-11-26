Scope Ratings: Η Ελλάδα στους κερδισμένους της ευρωπαϊκής οικονομίας – Τα τρία μεγάλα μέτωπα του 2027

Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει εύθραυστη οικονομική ανθεκτικότητα στην Ευρωζώνη το 2027, σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους στην Ελλάδα και άλλες οικονομίες του Νότου, αλλά αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων