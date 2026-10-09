Λιγότερα από 150 Λύκεια παραμένουν κλειστά στη Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων την επόμενη εβδομάδα

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τη 17η Σεπτεμβρίου, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια, οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες μάθησης και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων

3.000 αναπληρωτών καθηγητών, μια πρώτη απάντηση σε μία από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράσης την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.



Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τη 17η Σεπτεμβρίου, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Γάλλοι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες μάθησης και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.



141 σχολεία παραμένουν κλειστά εκ των συνολικά 3.700 έναντι 157 χθες το μεσημέρι, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 96% των λυκείων που λειτουργεί. Σχεδόν 600 λύκεια ήταν κλειστά στην αρχή της εβδομάδας, 800 την περασμένη Παρασκευή. «Καταγράφεται μια σαφής επιβράδυνση» και «την αισθανόμαστε εδώ και αρκετές ημέρες» με μια «πολύ τοπική δυναμική» λόγω «είτε μιας τοπικής πολιτικοποίησης είτε ενός πραγματικού τοπικού προβλήματος», ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.



"Pourquoi ces postes n'ont-ils pas été déployés plus tôt?", s'interroge Benjamin Bauné, co-secrétaire fédéral Sud Éducation, après l'annonce de l'arrivée de 3.000 professeurs remplaçants https://t.co/dmLZyENob3 — BFM (@BFMTV) October 9, 2026 Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο περιθώριο των διαδηλώσεων ή των αποκλεισμών ανέρχονται «σε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ».



Colère lycéenne: le coût des dégâts en marge du mouvement évalué à "au moins 30 millions d'euros" https://t.co/3fMBo9PQDR — BFM (@BFMTV) October 9, 2026 Έπειτα από μια ακόμη ημέρα κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο χθες, με τη συμμετοχή να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες, φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις κάλεσαν σε διαδηλώσεις και απεργία την επόμενη Τρίτη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των σχολικών διακοπών, οι οποίες θα διαρκέσουν από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.



Αν και χαιρέτισε μια «πρώτη απάντηση» της κυβέρνησης σχετικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας του CFDT, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ένωσης της Γαλλίας, έκρινε πως «υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό» των προσδοκιών, μιλώντας σήμερα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα franceinfo.

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«Πρώτο βήμα» Την ίδια ώρα, μαθητές λυκείου τους οποίους συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο έξω από τα σχολεία τους λένε πως παραμένουν στις επάλξεις.



Για την Αλίς, που τελειώνει το λύκειο στο σχολείο Saint-Charles στη Μασσαλία (νοτιοανατολικά), «οι ανακοινώσεις του υπουργού αποτελούν ένα πρώτο βήμα, όμως αυτό δεν επαρκεί».



Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ επισκέφθηκε ένα λύκειο στο Κασάν, στην περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να εξηγήσει λεπτομερώς την ανακοίνωσή του για την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη.



Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως τα αιτήματα των μαθητών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μια πλατφόρμα διαβούλευσης που άνοιξε αυτήν την εβδομάδα, θα εισακουστούν και πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο σχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να λάβει υπόψη ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους.



Λίγα λιγότερα από 150 λύκεια παραμένουν σήμερα κλειστά στη Γαλλία, την επομένη της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση της έκτακτης πρόσληψηςμια πρώτη απάντηση σε μία από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράσηςΑπό την έναρξη των κινητοποιήσεων, τη 17η Σεπτεμβρίου, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Γάλλοι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες μάθησης και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.Σήμερα το πρωί, το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πωςεκ των συνολικάήτοι ένα ποσοστό άνω του 96% των λυκείων που λειτουργεί. Σχεδόν 600 λύκεια ήταν κλειστά στην αρχή της εβδομάδας, 800 την περασμένη Παρασκευή. «Καταγράφεται μια σαφής επιβράδυνση» και «την αισθανόμαστε εδώ και αρκετές ημέρες» με μια «πολύ τοπική δυναμική» λόγω «είτε μιας τοπικής πολιτικοποίησης είτε ενός πραγματικού τοπικού προβλήματος», ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο περιθώριο των διαδηλώσεων ή των αποκλεισμών ανέρχονται «σε τουλάχιστον».Έπειτα από μια ακόμη ημέρα κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο χθες, με τη συμμετοχή να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες, φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις κάλεσαν σε διαδηλώσεις και απεργία την επόμενη Τρίτη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των σχολικών διακοπών, οι οποίες θα διαρκέσουν από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.Αν και χαιρέτισε μια «πρώτη απάντηση» της κυβέρνησης σχετικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας του CFDT, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ένωσης της Γαλλίας, έκρινε πως «υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό» των προσδοκιών, μιλώντας σήμερα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα franceinfo.Την ίδια ώρα, μαθητές λυκείου τους οποίους συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο έξω από τα σχολεία τους λένε πως παραμένουν στις επάλξεις.Για την Αλίς, που τελειώνει το λύκειο στο σχολείο Saint-Charles στη Μασσαλία (νοτιοανατολικά), «οι ανακοινώσεις του υπουργού αποτελούν έναόμως αυτό δεν επαρκεί».Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ επισκέφθηκε ένα λύκειο στο Κασάν, στην περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να εξηγήσει λεπτομερώς την ανακοίνωσή του για την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη.Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως τα αιτήματα των μαθητών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μια πλατφόρμα διαβούλευσης που άνοιξε αυτήν την εβδομάδα, θα εισακουστούν και πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο σχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να λάβει υπόψη ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους.

Αν και η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη χθες σε σύγκριση με εκείνη της Τρίτης, 71.500 άνθρωποι διαδήλωσαν, συμπεριλαμβανομένων 24.500 στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.



Περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι, εκ των οποίων το 86% είναι ανήλικοι, έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων και 21 έχουν φυλακιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.