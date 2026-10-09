Κίεβο: Η Μόσχα συζητά την κατάπαυση πυρός σε ενεργειακές εγκαταστάσεις με αντάλλαγμα την άρση αμερικανικών κυρώσεων

Στον δημόσιο λόγο η Ρωσία απορρίπτει την ιδέα

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Τι ζητά η Ρωσία

Δεν δείχνει καμία διάθεση η Μόσχα να συναινέσει στο αίτημα της Ουάσινγκτον για εκεχειρία με την Ουκρανία σε ότι αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, αν δεν εξασφαλίσει κάτι περισσότερο. Και αυτό, σύμφωνα με τον Kyiv Indepedent, είναι η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει το θέμα με μια ευρύτερη εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα.Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών και μίλησαν στο ουκρανικό μέσο, η Μόσχα έχει διαμηνύσει παρασκηνιακά ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει μια ενεργειακή εκεχειρία, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χαλάρωση των κυρώσεων.Οι απαιτήσεις αυτές διατυπώνονται την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει καθημερινές διακοπές ηλεκτροδότησης.Σε δημόσιο επίπεδο, το Κρεμλίνο εμφανίζεται κάθετα αρνητικό απέναντι στην προοπτική μιας περιορισμένης εκεχειρίας.Ο εκπρόσωπος του Πούτιν,δήλωσε στις 8 Οκτωβρίου ότι η Μόσχα δεν βλέπει λόγο να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός που αφορά συγκεκριμένο τομέα. Όπως υποστήριξε, το Κίεβο δεν προτείνει μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση, αλλά μια εκεχειρία στον τομέα που αποτελεί, κατά τη ρωσική πλευρά, την «αχίλλειο πτέρνα» του: την ενέργεια.Την ίδια στιγμή, όμως, Ρώσοι αξιωματούχοι φέρονται να έχουν διαμηνύσει ιδιωτικά ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να εξετάσει την πρωτοβουλία.Η Ρωσία, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, συνδέει μια πιθανή συμφωνία με πρόσθετες απαιτήσεις, κυρίως με χαλάρωση ή άρση κυρώσεων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς μέτρα θέλει να αρθούν.Ευρωπαίος διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες εκτίμησε ότι η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώκει ακόμη και την