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Η Κολομβία θα μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ
Η Κολομβία θα μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ
Σχεδόν όλες οι χώρες με διπλωματική παρουσία στις ισραηλινές αρχές έχουν την πρεσβεία τους στο Τελ Αβίβ, καθώς η Ιερουσαλήμ δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως η πρωτεύουσα του Ισραήλ
Η Κολομβία θα μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ την πρεσβεία της στο Ισραήλ την προσεχή Τετάρτη, μια απόφαση που έλαβε ο δεξιός πρόεδρός της Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα εγκαινιάσουμε την κολομβιανή πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι θα είναι «η 10η ξένη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ».
Σχεδόν όλες οι χώρες με διπλωματική παρουσία στις ισραηλινές αρχές έχουν την πρεσβεία τους στο Τελ Αβίβ, καθώς η Ιερουσαλήμ δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως η πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Μόνο οι ΗΠΑ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα νησιά Φίτζι, το Ναούρου και η Σομαλιλάνδη έχουν πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, σε αντίθεση με τη διεθνή συναίνεση.
«Μπορώ από εδώ και στο εξής να σας ανακοινώσω ότι συνάψαμε μια συμφωνία που αφορά την 11η πρεσβεία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Σάαρ.
Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ αφότου έθεσε υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967, αλλά η προσάρτηση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.
Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα εγκαινιάσουμε την κολομβιανή πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι θα είναι «η 10η ξένη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ».
Σχεδόν όλες οι χώρες με διπλωματική παρουσία στις ισραηλινές αρχές έχουν την πρεσβεία τους στο Τελ Αβίβ, καθώς η Ιερουσαλήμ δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως η πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Μόνο οι ΗΠΑ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα νησιά Φίτζι, το Ναούρου και η Σομαλιλάνδη έχουν πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, σε αντίθεση με τη διεθνή συναίνεση.
«Μπορώ από εδώ και στο εξής να σας ανακοινώσω ότι συνάψαμε μια συμφωνία που αφορά την 11η πρεσβεία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Σάαρ.
Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ αφότου έθεσε υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967, αλλά η προσάρτηση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.
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