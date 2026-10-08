Η Κολομβία θα μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Σχεδόν όλες οι χώρες με διπλωματική παρουσία στις ισραηλινές αρχές έχουν την πρεσβεία τους στο Τελ Αβίβ, καθώς η Ιερουσαλήμ δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως η πρωτεύουσα του Ισραήλ