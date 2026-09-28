Πιθανή σύνδεση με το Ιράν εξετάζουν οι Βρετανοί για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν σε φορτηγάκια κοντά σε αεροπορική βάση
Πέντε άνδρες συνελήφθησαν με κατηγορίες τρομοκρατίας μετά τον τυχαίο εντοπισμό εκρηκτικών σε τρία φορτηγάκια κοντά στη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ - Τους παρακολουθούσαμε για μεγάλο διάστημα, είπε ο Τραμπ
Σύμφωνα με τον Guardian, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών με την κατηγορία της τρομοκρατίας, οι ερευνητές εξετάζουν τα υλικά που βρέθηκαν στα οχήματα, με την αρχική εκτίμηση να είναι ότι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν την Κυριακή δείχνουν άνδρες χωρίς μπλούζες να συλλαμβάνονται με χειροπέδες σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την κλήση της αστυνομίας για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ, η οποία φιλοξενεί αποστολές της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που σχετίζονται με επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Several men were detained near the British RAF Fairford airbase, which is used by the U.S. Air Force and where B-1B Lancer heavy bombers are stationed, on suspicion of attempting to enter the facility and plant explosives.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 27, 2026
Residents of some homes near the base were evacuated,… pic.twitter.com/QV3rzfpiRv
Η τυχαία ανακάλυψη του σχεδίουΗ φερόμενη απόπειρα φαίνεται ότι αποτράπηκε τυχαία, όταν ένας πολίτης παρατήρησε ύποπτη συμπεριφορά μιας ομάδας ανδρών αργά τη νύχτα στην ύπαιθρο και κάλεσε την Άμεση Δράση.
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, οι κάτοικοι στο μικρό χωριό Γουέλφορντ, στην περιοχή των Κότσγουολντς, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και μεταφέρθηκαν σε αθλητικό κέντρο στο Σιρένσεστερ. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων γύρω από τα λευκά φορτηγάκια, ενώ ειδικά ρομπότ της στρατιωτικής μονάδας εξουδετέρωσης βομβών εξέτασαν τα οχήματα.
Οι έλεγχοι συνεχίζονταν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί μπορούσαν πράγματι να λειτουργήσουν.
Exclusive footage from Whelford shows a Oshkosh JLTV armored vehicle patrolling the perimeter of RAF Fairford, UK.— MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) September 27, 2026
Helicopters continue to fly over the airbase, while all roads leading to it are currently closed and guarded by police. pic.twitter.com/I5NFzmXnsn
Οι συλλήψεις και η έρευνα για τρομοκρατική ενέργειαΟι πέντε άνδρες, οι οποίοι αρχικά συνελήφθησαν για παραβάσεις που σχετίζονται με εκρηκτικά, συνελήφθησαν εκ νέου αργότερα την ίδια ημέρα με την υποψία προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 5 του βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας.
Οι εικόνες των ανδρών χωρίς μπλούζες κατά τη σύλληψή τους ενδέχεται να σχετίζονται με μέτρο ασφαλείας, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να φορούν ζώνες αυτοκτονίας ή να έχουν κρυμμένα όπλα.
Τουλάχιστον ένα από τα οχήματα έφερε το λογότυπο εταιρείας καυσίμων και έναν αριθμό τηλεφώνου που έλειπε ένα ψηφίο. Η πραγματική εταιρεία με την ίδια επωνυμία διέψευσε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. «Ανησυχούμε εξαιρετικά ότι το όνομα της εταιρείας μας χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη γνώση ή την άδειά μας», ανέφερε, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται με τις Αρχές.
Five men have been arrested by police on suspicion of explosives offences near RAF Fairford, the UK airbase used by the US to strike Iranian targets.— Channel 4 News (@Channel4News) September 27, 2026
85 homes in the nearby village of Whelford have been evacuated, as an investigation led by counter-terror police is underway.… pic.twitter.com/TgX8hZIdii
Η ανακοίνωση της αστυνομίαςΣε ανακοίνωσή της, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε: «Περίπου στις 00:45 σήμερα (Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου), η αστυνομία έλαβε κλήση σχετικά με τρία ύποπτα οχήματα που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση. Ένοπλοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και πέντε άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Γουέλφορντ ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών. Στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».
Στο μικροσκόπιο το ΙράνΟι συλλήψεις στη Βρετανία προέκυψαν, ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει κλείσει. Τον Ιούλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφερθεί στη χρήση της RAF Fairford από αμερικανικά βομβαρδιστικά, προειδοποιώντας τη Βρετανία ότι «κάθε βάση που χρησιμοποιείται για επιθετικές ενέργειες κατά ιρανικού εδάφους αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας».
Οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το κίνητρο πίσω από την υπόθεση. Οι συνθήκες της σύλληψης κοντά στη βάση, αλλά και οι προηγούμενες απειλές από την Τεχεράνη, έχουν θέσει το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής ψηλά στη λίστα των ερευνητών και της κυβέρνησης. Ωστόσο, πηγές τονίζουν ότι δεν αποκλείεται κανένα σενάριο, συμπεριλαμβανομένου ενός τζιχαντιστικού κινήτρου.
Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει στο «σοβαρό» (severe), το δεύτερο υψηλότερο, που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται «πολύ πιθανή».
Πιθανή εμπλοκή του Ιράν θα αποτελούσε κλιμάκωσηΟι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε ξένη εμπλοκή. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι έχουν οργανώσει επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Εάν αποδειχθεί σύνδεση με την Τεχεράνη, θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις Βρετανίας και Ιράν.
Αν και αρκετά πρόσφατα περιστατικά στη Βρετανία έχουν συνδεθεί με το Ιράν, όπως η αντισημιτική εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα της οργάνωσης Hatzola στο Γκόλντερς Γκριν, η υπόθεση στη RAF Fairford θεωρείται πολύ σοβαρότερη.
Τραμπ: «Τους παρακολουθούσαμε για μεγάλο διάστημα»Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα» και υποστήριξε ότι «σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές πιθανότατα δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για το φερόμενο σχέδιο.
«Ήταν φανταστικό. Η συνεργασία με τη Βρετανία ήταν μια καταπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ.
Η βάση RAF FairfordΗ RAF Fairford διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο διάδρομο προσγείωσης, μήκους σχεδόν 3 χιλιομέτρων, ο οποίος είναι ενισχυμένος ώστε να υποστηρίζει βαριά βομβαρδιστικά όπως τα B-1 και B-52.
Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα φορτία, μεταξύ άλλων και βόμβες διάτρησης καταφυγίων («bunker busters»).
Τον Μάρτιο, μετά την έγκριση του τότε πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για «αμυντικές» αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από βρετανικές βάσεις, τέσσερα αμερικανικά βομβαρδιστικά προσγειώθηκαν στη RAF Fairford.
Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις κατά της απόφασης της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση της βάσης για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων.
Κάτοικοι του Γουέλφορντ ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε αυξημένη ένταση γύρω από τη βάση, με συχνότερες και πιο εμφανείς περιπολίες της αστυνομίας.
Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Γκλόστερσαϊρ, Ρίτσαρντ Οκόν, δήλωσε, σχετικά, πως «κατανοούμε την αναστάτωση που έχει προκληθεί και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους ότι εργαζόμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να επιστρέψουν στα σπίτια τους».
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