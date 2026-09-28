Σερβία: Ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας η Άνα Μπρνάμπιτς
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Αλεξάνταρ Βούτσιτς Άνα Μπρνάμπιτς

Σερβία: Ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας η Άνα Μπρνάμπιτς

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου

Σερβία: Ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας η Άνα Μπρνάμπιτς
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Καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του σερβικού κοινοβουλίου 'Ανα Μπρνάμπιτς. Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα.

Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα έληγε κανονικά τον Μάιο του 2027, ωστόσο χθες, Κυριακή, το βράδυ παραιτήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε διάστημα 90 ημερών από την παραίτηση του προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος. Ο Βούτσιτς, λίγο πριν παραιτηθεί, δήλωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η 'Ανα Μπρνάμπιτς, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, δήλωσε ότι θεωρεί μεγάλη τιμή το ότι διαδέχεται τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς: «Πιστεύω ότι δεν είχαμε ποτέ ξανά τέτοιον πρόεδρο και ότι η Σερβία δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά πρόεδρο που να επιδεικνύει τέτοια αυτοθυσία και να θέτει τα πάντα σε δεύτερη μοίρα για χάρη της χώρας. Αποτελεί τιμή για μένα να αναλαμβάνω αυτό το καθήκον από έναν τέτοιον άνθρωπο».
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