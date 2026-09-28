Οκτώ Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με πύραυλο κρουζ στα Στενά του Ορμούζ
Οκτώ Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με πύραυλο κρουζ στα Στενά του Ορμούζ
Το Πεντάγωνο δεν είχε ανακοινώσει τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα που είχε σημειωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου - Η αποκάλυψη έγινε από το NBC News, ενώ οι τραυματίες δεν βρίσκονταν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού
Οκτώ Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν πριν από δύο εβδομάδες, όταν πύραυλος κρουζ που εκτόξευσαν Ιρανοί κατά πλοίου έπληξε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν, ενώ επιχειρούσαν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους, που επικαλείται το NBC News.
Οι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαροί, ωστόσο οι πεζοναύτες εισέπνευσαν καπνό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστησαν και εγκεφαλικές κακώσεις, καθώς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και ενδείξεις διάσεισης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Οι τραυματίες - επτά υπαξιωματικοί και οπλίτες και ένας αξιωματικός - επέστρεψαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στα καθήκοντά τους μετά την επίθεση της 14ης Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, τη στιγμή που σημειώθηκε η ιρανική επίθεση κατά πλοίων στο Ορμούζ, εκείνοι συμμετείχαν σε ομάδα αποβατικού τάγματος (battalion landing team).
Το Πεντάγωνο δεν είχε κάνει γνωστή την επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή στις 14 Σεπτεμβρίου, ούτε τους τραυματισμούς των στρατιωτών που προέκυψαν.
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας παρέπεμψε τις ερωτήσεις στη CENTCOM.
Σε αντίθεση με άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπου τα στοιχεία για απώλειες δημοσιοποιούνται τακτικά, οι πληροφορίες για τις απώλειες στη συγκεκριμένη σύγκρουση έχουν παρουσιαστεί με καθυστέρηση και αλλαγές.
Πρόσφατα, το Πεντάγωνο μείωσε ξαφνικά τον αριθμό των νεκρών που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά από αλλαγή στην κατηγοριοποίηση ορισμένων θανάτων στρατιωτικών.
Η βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας, Defense Casualty Analysis System (DCAS), η οποία καταγράφει τραυματισμούς και θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, ανέφερε ότι μέχρι την Τετάρτη 861 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν.
Οι οκτώ πεζοναύτες προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών που σχετίζονται με επιχειρήσεις στο εξωτερικό περίπου δέκα ημέρες μετά την επίθεση, την Τετάρτη.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι συχνά υπάρχει καθυστέρηση στην καταγραφή τραυματισμών, καθώς ορισμένα συμπτώματα δεν εμφανίζονται ή δεν αναφέρονται άμεσα, ενώ το σύστημα δεν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.
Η βάση δεδομένων DCAS, πάντως, δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους οκτώ πεζοναύτες, όπως το σημείο, ο χρόνος και ο τρόπος τραυματισμού τους.
Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεργάζονται με εμπορικά πλοία ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρόμων.
Παράλληλα, αμερικανικές μονάδες συνεχίζουν να καταρρίπτουν ιρανικά βλήματα και να διασφαλίζουν ότι οι θαλάσσιες οδοί παραμένουν απαλλαγμένες από νάρκες.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση της κίνησης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά «παγώσει» στην αρχή της κρίσης. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν συνεχίζουν να επιχειρούν επιθέσεις εναντίον πλοίων σχεδόν καθημερινά.
Οι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαροί, ωστόσο οι πεζοναύτες εισέπνευσαν καπνό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστησαν και εγκεφαλικές κακώσεις, καθώς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και ενδείξεις διάσεισης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Οι τραυματίες - επτά υπαξιωματικοί και οπλίτες και ένας αξιωματικός - επέστρεψαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στα καθήκοντά τους μετά την επίθεση της 14ης Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, τη στιγμή που σημειώθηκε η ιρανική επίθεση κατά πλοίων στο Ορμούζ, εκείνοι συμμετείχαν σε ομάδα αποβατικού τάγματος (battalion landing team).
Δεν ήταν πλοίο του Πολεμικού ΝαυτικούΟι Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι πεζοναύτες δεν βρίσκονταν σε πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά σε άλλο θαλάσσιο μέσο, χωρίς να αποκαλύψουν τον ακριβή τύπο του σκάφους.
Το Πεντάγωνο δεν είχε κάνει γνωστή την επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή στις 14 Σεπτεμβρίου, ούτε τους τραυματισμούς των στρατιωτών που προέκυψαν.
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας παρέπεμψε τις ερωτήσεις στη CENTCOM.
Σύγχυση για τις απώλειες του αμερικανικού στρατούΗ αποκάλυψη έρχεται ενώ υπάρχει αυξανόμενη σύγχυση σχετικά με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με πρωτοβουλία ΗΠΑ και Ισραήλ.
Σε αντίθεση με άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπου τα στοιχεία για απώλειες δημοσιοποιούνται τακτικά, οι πληροφορίες για τις απώλειες στη συγκεκριμένη σύγκρουση έχουν παρουσιαστεί με καθυστέρηση και αλλαγές.
Πρόσφατα, το Πεντάγωνο μείωσε ξαφνικά τον αριθμό των νεκρών που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά από αλλαγή στην κατηγοριοποίηση ορισμένων θανάτων στρατιωτικών.
Η βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας, Defense Casualty Analysis System (DCAS), η οποία καταγράφει τραυματισμούς και θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, ανέφερε ότι μέχρι την Τετάρτη 861 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν.
Οι οκτώ πεζοναύτες προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών που σχετίζονται με επιχειρήσεις στο εξωτερικό περίπου δέκα ημέρες μετά την επίθεση, την Τετάρτη.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι συχνά υπάρχει καθυστέρηση στην καταγραφή τραυματισμών, καθώς ορισμένα συμπτώματα δεν εμφανίζονται ή δεν αναφέρονται άμεσα, ενώ το σύστημα δεν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.
Η βάση δεδομένων DCAS, πάντως, δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους οκτώ πεζοναύτες, όπως το σημείο, ο χρόνος και ο τρόπος τραυματισμού τους.
Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του ΟρμούζΠερισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών και δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, με τα USS George Washington και USS George H.W. Bush.
Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεργάζονται με εμπορικά πλοία ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρόμων.
Παράλληλα, αμερικανικές μονάδες συνεχίζουν να καταρρίπτουν ιρανικά βλήματα και να διασφαλίζουν ότι οι θαλάσσιες οδοί παραμένουν απαλλαγμένες από νάρκες.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση της κίνησης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά «παγώσει» στην αρχή της κρίσης. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν συνεχίζουν να επιχειρούν επιθέσεις εναντίον πλοίων σχεδόν καθημερινά.
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