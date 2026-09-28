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ΗΠΑ: Έσπασε το παρμπρίζ αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωση, επέστρεψε εσπευσμένα στο Χιούστον
ΗΠΑ: Έσπασε το παρμπρίζ αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωση, επέστρεψε εσπευσμένα στο Χιούστον
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε επιβάτες ή μέλη του πληρώματος και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε απώλεια πίεσης στην καμπίνα
Στιγμές αγωνίας στον αέρα έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Mesa Airlines, όταν το παρμπρίζ του πιλοτηρίου έσπασε λίγο μετά την απογείωση, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Χιούστον.
Ειδικότερα, η πτήση, η οποία εκτελούνταν για λογαριασμό της United Airlines και είχε προορισμό το Ελ Πάσο του Τέξας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο George Bush Intercontinental Airport, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στη 1 το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Mesa Airlines.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε επιβάτες ή μέλη του πληρώματος, όπως δήλωσαν οι αρμόδιες Αρχές. Εκπρόσωπος της Mesa Airlines ανέφερε ότι το παρμπρίζ του συγκυβερνήτη έσπασε λίγο μετά την απογείωση, ωστόσο δεν σημειώθηκε απώλεια πίεσης στην καμπίνα.
«Παρότι δεν υπήρξε αποσυμπίεση, η προβλεπόμενη διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η επιστροφή στο αεροδρόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις της επικοινωνίας με τον πύργο ελέγχου, επιβεβαιώθηκε ότι η πίεση του αεροσκάφους παρέμεινε σταθερή μετά τη θραύση του τζαμιού.
Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Χιούστον περίπου στις 12:20, τοπική ώρα, με κατεύθυνση βορειοδυτικά, όμως λίγο αργότερα άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο, όπως κατέγραψε η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον, οι οποίες μετά από έλεγχο διαβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος ήταν ασφαλές. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε άλλο αεροσκάφος, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Ειδικότερα, η πτήση, η οποία εκτελούνταν για λογαριασμό της United Airlines και είχε προορισμό το Ελ Πάσο του Τέξας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο George Bush Intercontinental Airport, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στη 1 το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Mesa Airlines.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε επιβάτες ή μέλη του πληρώματος, όπως δήλωσαν οι αρμόδιες Αρχές. Εκπρόσωπος της Mesa Airlines ανέφερε ότι το παρμπρίζ του συγκυβερνήτη έσπασε λίγο μετά την απογείωση, ωστόσο δεν σημειώθηκε απώλεια πίεσης στην καμπίνα.
«Παρότι δεν υπήρξε αποσυμπίεση, η προβλεπόμενη διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η επιστροφή στο αεροδρόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις της επικοινωνίας με τον πύργο ελέγχου, επιβεβαιώθηκε ότι η πίεση του αεροσκάφους παρέμεινε σταθερή μετά τη θραύση του τζαμιού.
Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Χιούστον περίπου στις 12:20, τοπική ώρα, με κατεύθυνση βορειοδυτικά, όμως λίγο αργότερα άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο, όπως κατέγραψε η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον, οι οποίες μετά από έλεγχο διαβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος ήταν ασφαλές. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε άλλο αεροσκάφος, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
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