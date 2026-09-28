Ομαδικοί βιασμοί σε πάρκα και λεωφορεία προκαλούν οργή στην Ινδία, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά λογοδοσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ομαδικός βιασμός Ινδία Ανώτατο Δικαστήριο

Ομαδικοί βιασμοί σε πάρκα και λεωφορεία προκαλούν οργή στην Ινδία, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά λογοδοσία

Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δελχί την περασμένη εβδομάδα ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες

Ομαδικοί βιασμοί σε πάρκα και λεωφορεία προκαλούν οργή στην Ινδία, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά λογοδοσία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε σήμερα να διασφαλιστεί η λογοδοσία σε σχέση με ένα πρόσφατο κύμα βιασμών στην πρωτεύουσα της χώρας και σε γειτονικές περιοχές κρίνοντας ότι αυτοί αντανακλούν μια "αποτυχία επιβολής του νόμου", μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δελχί την περασμένη εβδομάδα ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες έπειτα από την καταγγελία μιας έφηβης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες σε ένα πάρκο της πόλης.

Τον περασμένο μήνα μια 17χρονη φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα σε λεωφορείο εν κινήσει από τον οδηγό και τον εισπράκτορα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δημόσιοι χώροι, περιλαμβανομένων των πάρκων και των λεωφορείων, δεν πρέπει να είναι ζώνες "υψηλού κινδύνου" εξαιτίας του κακού φωτισμού και της πλημμελούς επιτήρησης, αλλά και άλλων βασικών εγκαταστάσεων, μετέδωσε τη ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Live Law.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος της λογοδοσίας και κάλεσε τη διοίκησή του να καταθέσει αίτηση για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος σχετικά με το θέμα προκειμένου να την εξετάσει το δικαστήριο, ανέφερε η ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Bar and Bench.

Κλείσιμο


Η σεξουαλική βία συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην Ινδία με περισσότερους από 80 βιασμούς να καταγγέλλονται καθημερινά στην αστυνομία, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκληματικότητας.



Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρίκα Γκούπτα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι υπήρξαν αστοχίες και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ασφάλεια, ενώ η αστυνομία του Δελχί ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει την «εμφανή αστυνόμευση» και έχει εντείνει τις περιπολίες.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης