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Ομαδικοί βιασμοί σε πάρκα και λεωφορεία προκαλούν οργή στην Ινδία, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά λογοδοσία
Ομαδικοί βιασμοί σε πάρκα και λεωφορεία προκαλούν οργή στην Ινδία, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά λογοδοσία
Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δελχί την περασμένη εβδομάδα ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε σήμερα να διασφαλιστεί η λογοδοσία σε σχέση με ένα πρόσφατο κύμα βιασμών στην πρωτεύουσα της χώρας και σε γειτονικές περιοχές κρίνοντας ότι αυτοί αντανακλούν μια "αποτυχία επιβολής του νόμου", μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δελχί την περασμένη εβδομάδα ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες έπειτα από την καταγγελία μιας έφηβης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες σε ένα πάρκο της πόλης.
Τον περασμένο μήνα μια 17χρονη φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα σε λεωφορείο εν κινήσει από τον οδηγό και τον εισπράκτορα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δημόσιοι χώροι, περιλαμβανομένων των πάρκων και των λεωφορείων, δεν πρέπει να είναι ζώνες "υψηλού κινδύνου" εξαιτίας του κακού φωτισμού και της πλημμελούς επιτήρησης, αλλά και άλλων βασικών εγκαταστάσεων, μετέδωσε τη ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Live Law.
Σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος της λογοδοσίας και κάλεσε τη διοίκησή του να καταθέσει αίτηση για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος σχετικά με το θέμα προκειμένου να την εξετάσει το δικαστήριο, ανέφερε η ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Bar and Bench.
Η σεξουαλική βία συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην Ινδία με περισσότερους από 80 βιασμούς να καταγγέλλονται καθημερινά στην αστυνομία, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκληματικότητας.
Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρίκα Γκούπτα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι υπήρξαν αστοχίες και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ασφάλεια, ενώ η αστυνομία του Δελχί ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει την «εμφανή αστυνόμευση» και έχει εντείνει τις περιπολίες.
Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δελχί την περασμένη εβδομάδα ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τις γυναίκες έπειτα από την καταγγελία μιας έφηβης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες σε ένα πάρκο της πόλης.
Τον περασμένο μήνα μια 17χρονη φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα σε λεωφορείο εν κινήσει από τον οδηγό και τον εισπράκτορα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Students protest the gang rape of a 17-year-old girl in Aastha Kunj Park near Kalkaji. Approximately 200 students participated in the march, demanding stronger policing, safer public spaces, operational streetlights, and improved campus security. pic.twitter.com/MZIVVmWuwa— Kumar R Talukdar🇮🇳 (@Kumarjyoti49291) September 27, 2026
Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δημόσιοι χώροι, περιλαμβανομένων των πάρκων και των λεωφορείων, δεν πρέπει να είναι ζώνες "υψηλού κινδύνου" εξαιτίας του κακού φωτισμού και της πλημμελούς επιτήρησης, αλλά και άλλων βασικών εγκαταστάσεων, μετέδωσε τη ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Live Law.
Σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος της λογοδοσίας και κάλεσε τη διοίκησή του να καταθέσει αίτηση για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος σχετικά με το θέμα προκειμένου να την εξετάσει το δικαστήριο, ανέφερε η ιστοσελίδα με νομικές ειδήσεις Bar and Bench.
Jalandhar, Punjab -— News Arena India (@NewsArenaIndia) September 27, 2026
Cops injured in stone-pelting, vehicles vandalised, set on fire during protest over alleged rape on LPU campus. pic.twitter.com/uQVdzBywQc
Η σεξουαλική βία συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην Ινδία με περισσότερους από 80 βιασμούς να καταγγέλλονται καθημερινά στην αστυνομία, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκληματικότητας.
Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρίκα Γκούπτα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι υπήρξαν αστοχίες και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ασφάλεια, ενώ η αστυνομία του Δελχί ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει την «εμφανή αστυνόμευση» και έχει εντείνει τις περιπολίες.
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