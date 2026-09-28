Παραίτηση-βόμβα στο κόμμα του Ερντογάν μετά από έρευνα για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Σκάνδαλο Επενδύσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν AKP

Παραίτηση-βόμβα στο κόμμα του Ερντογάν μετά από έρευνα για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων

Η παραίτηση της αντιπροέδρου του ΑΚΡ Φατμά Καγιά μετά από έρευνα για επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών προκαλεί πολιτικούς τριγμούς

Παραίτηση-βόμβα στο κόμμα του Ερντογάν μετά από έρευνα για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων
Ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο που φέρεται να εμπλέκει κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος προκαλεί αναταράξεις στην Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και πρώην υπουργός Οικογένειας, υπέβαλε την παραίτησή της από όλες τις κομματικές και πολιτικές θέσεις που κατείχε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της.

Η παραίτησή της έγινε δεκτή, ενώ οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και της οικογένειάς της.

Έρευνα για περιουσιακά στοιχεία


Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της Φατμά Καγιά και του συζύγου της Ιλία Καγιά, καθώς και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τα παιδιά τους.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά ανέφερε ότι έχουν διατυπωθεί σοβαροί ισχυρισμοί σε βάρος της, τονίζοντας ότι η ευθύνη ενός πολιτικού δεν περιορίζεται μόνο στη νομική διάσταση.

«Το καθήκον μας απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν αυτό είναι απαραίτητο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να διαλευκανθούν πλήρως οι κατηγορίες και να διεξαχθούν η έρευνα και η ανάκριση χωρίς καμία σκιά ή αμφισβήτηση.

Επενδύσεις και κέρδη δισεκατομμυρίων


Κλείσιμο
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που ερευνώνται, η Καγιά και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν επενδύσεις συνολικού ύψους 163 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και πέντε μήνες αργότερα φέρονται να απέσυραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα που αφορά επενδυτικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Για την υπόθεση έχουν κινηθεί διαδικασίες σε βάρος 76 υπόπτων, εκ των οποίων οι 45 έχουν ήδη συλληφθεί.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης