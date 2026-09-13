Έξι νεκροί, 113 διασωθέντες, 130 αγνοούμενοι από το ναυάγιο στην Ινδονησία
Το επιβατικό πλοίο Virgo Transport 8 χάθηκε εν μέσω κακοκαιρίας ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Ιάβα προς το Βόρνεο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ένα επιβατικό πλοίο από την Ινδονησία με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, αναφέρθηκε ότι εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.
KABAR DUKA #BreakingNews— Kapal Virgo Transport 8 Rute Surabaya - Banjarmasih terbalik di Laut Jawa, bawa 243 penumpang— Miss tweet (@Heraloebss) September 13, 2026
Update! 86 Orang Dievakuasi, 1 Tewas (13/9/2026)
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Semoga penumpang lainnya Ditemukan dalam keadaan Selamat 🤲🤲 pic.twitter.com/aBYuZ7fDfn
Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 102 orang berhasil diselamatkan setelah kapal feri Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa.— Sputnik Nusantara (@Spt_Nusantara) September 13, 2026
Kapal tersebut membawa 243 penumpang dari Surabaya menuju Banjarmasin sebelum menghadapi cuaca buruk. Operasi SAR masih berlangsung untuk… pic.twitter.com/Hp07uw6Ehg
UPDATE! KM Virgo Transport 8 rute Surabaya–Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya menghadapi cuaca buruk.— Tasawuf Center (@tasawufcenter) September 13, 2026
Hingga Minggu (13/9) pukul 12.00 WITA, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 dari total 243 penumpang.… pic.twitter.com/qVkDV4RgEp
KABAR DUKA #BreakingNews— Kapal Virgo Transport 8 Rute Surabaya - Banjarmasih terbalik di Laut Jawa, bawa 243 penumpang— Miss tweet (@Heraloebss) September 13, 2026
Update! 86 Orang Dievakuasi, 1 Tewas (13/9/2026)
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Semoga penumpang lainnya Ditemukan dalam keadaan Selamat 🤲🤲 pic.twitter.com/aBYuZ7fDfn
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