Έξι νεκροί, 113 διασωθέντες, 130 αγνοούμενοι από το ναυάγιο στην Ινδονησία
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Ναυάγιο

Έξι νεκροί, 113 διασωθέντες, 130 αγνοούμενοι από το ναυάγιο στην Ινδονησία

Το επιβατικό πλοίο Virgo Transport 8 χάθηκε εν μέσω κακοκαιρίας ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Ιάβα προς το Βόρνεο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Έξι νεκροί, 113 διασωθέντες, 130 αγνοούμενοι από το ναυάγιο στην Ινδονησία
Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοουμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στην Θάλασσα της Ιάβας, μετά από τη διάσωση 113 επιβατών, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, που πρόσθεσε ο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένα επιβατικό πλοίο από την Ινδονησία με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, αναφέρθηκε ότι εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.





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