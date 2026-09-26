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Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων τα ξημερώματα στην Εύβοια, ένας τραυματίας
Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων τα ξημερώματα στην Εύβοια, ένας τραυματίας
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιστιαίας, όταν αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 15 μέτρων.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδινές. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την επιχείρηση διάσωσης.
Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδινές. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την επιχείρηση διάσωσης.
Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται.
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