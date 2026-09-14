Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
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Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους

Η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε ο Τραμπ στο Truthsocial, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
6 ΣΧΟΛΙΑ

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