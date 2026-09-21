Άγνωστος επιτέθηκε και τραυμάτισε 23χρονο στο Ηράκλειο

Θύμα άγριας επίθεσης από άγνωστο άτομο έπεσε ένας 23χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί τηςΣύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 23χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον δράστη ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε την επίθεση.Το απόγευμα της Κυριακής κατέθεσε μήνυση στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, κατά αγνώστων.Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη και στην αποσαφήνιση του κινήτρου της επίθεσης.