Γκαγκάτσης: Υπάρχει αλλαγή στη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Μάκης Γκαγκάτσης παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα της UEFA και αναφέρθηκε τόσο στην εθνική ομάδα όσο και στη δυναμική που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο





Επίσης αναφέρθηκε και στη μεγάλη ευκαιρία που έχει η Εθνική μετρήσει τις δυνάμεις της με τις κορυφαίες ομάδες στη League A του Nations League.



Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης:



Το ποδόσφαιρο έχει αναμφίβολα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ζωής σας. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τη δική σας πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου και για το πώς αυτή σας οδήγησε τελικά στην προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας;





Σήμερα έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετώ το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη θέση του προέδρου της ΕΠΟ. Είναι για μένα μια μεγάλη ευθύνη, αλλά και μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή από το παιδί που πήγαινε στο γήπεδο, μέχρι τη θέση την οποία έχω σήμερα.



Το ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό που σας γεμίζει με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία όταν βλέπετε τη σημερινή κατάσταση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα;



Αντικειμενικά, υπάρχει μια συνολική αλλαγή στη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίρνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλα κλαμπ και να αγωνίζονται πλέον σε κορυφαία πρωταθλήματα. Με γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι στη νέα γενιά υπάρχουν πολλά παιδιά με ταλέντο, που δουλεύουν, εξελίσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, οι ελληνικοί σύλλογοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις και στις διεθνείς διοργανώσεις εμφανίζονται πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικοί.





Η Εθνική Ανδρών έχει διανύσει μια περίοδο ανανέωσης και πλέον κοιτάζει μπροστά, με τη συμμετοχή της στη League A του UEFA Nations League και στα Ευρωπαϊκά Προκριματικά. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για αυτή την εξελισσόμενη ομάδα και τι θα θέλατε να πετύχει τα επόμενα χρόνια;



Θεωρώ ότι έχουμε ομάδα με ταλέντο, φιλοδοξία και προοπτική. Η συμμετοχή μας στη League A του UEFA Nations League μας φέρνει αντιμέτωπους με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις. Ο στόχος μας, όμως, είναι να επιστρέψει η Ελλάδα σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να διεκδικεί και εκεί τη διάκριση.



Και οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στις διοργανώσεις της UEFA. Πόσο σημαντική είναι η σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την αναβάθμιση των προτύπων και την έμπνευση της επόμενης γενιάς ποδοσφαιριστών σε ολόκληρη τη χώρα;



Όταν αγωνίζεσαι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, έχεις την ευκαιρία να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος, διότι ο υψηλός ανταγωνισμός σε οδηγεί να αναζητάς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά για τους παίκτες, οργανωτικά για τις ομάδες και συμπεριφορικά για τους φιλάθλους. Και αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.



Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες αλλά και οι σημαντικότερες προκλήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά κατά την επόμενη πενταετία;



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Νωρίτερα φέτος, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε το πρόγραμμα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Ποιο είναι το όραμα πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και τι αντίκτυπο ελπίζετε ότι θα έχει;



Το πρόγραμμα «Αναγέννηση» είναι μια επένδυση για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλουμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και να δημιουργήσουμε μια ενιαία και μόνιμη φιλοσοφία ανάπτυξης, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες. Το ζητούμενο δεν είναι να περιμένουμε να εμφανιστούν τα ταλέντα, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αναπτυχθούν σωστά. Να δώσουμε καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά και καλύτερα εργαλεία στους προπονητές.



Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο βάσης, στις ακαδημίες και στην ανάπτυξη των προπονητών. Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι βάσεις, προκειμένου η επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο να έχει διάρκεια και να είναι βιώσιμη;



Χωρίς βάσεις ναι μεν μπορεί να προκύψει μία επιτυχία, αλλά θα οφείλεται σε συγκυρίες και θα είναι πρόσκαιρη. Αντιθέτως, με ισχυρές βάσεις, αυξάνεις τις πιθανότητες της επιτυχίας και της διάρκειάς της. Είναι κοινά παραδεκτό εδώ και χρόνια ότι το ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τις συνθήκες για να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί – με εξαίρεση ομάδες που τα τελευταία χρόνια φροντίζουν και επενδύουν στις ακαδημίες τους. Γι’ αυτό οι ακαδημίες και οι προπονητές είναι καθοριστικοί. Αν επενδύσουμε σωστά από τις μικρές ηλικίες, με καλύτερη εκπαίδευση, οργάνωση και σύγχρονα εργαλεία, τότε οι επιτυχίες θα έχουν σταθερότητα.



Η Ελλάδα φιλοξενεί ένα φεστιβάλ UEFA Football in Schools παράλληλα με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ποιον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το ποδόσφαιρο στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου;



Το σημαντικότερο είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά τις αξίες του ποδοσφαίρου: την ευγενή άμιλλα, το fair play, τον σεβασμό στον αντίπαλο και στους κανόνες, αλλά και τη σημασία της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και να το χαρούν, να διασκεδάσουν και να κάνουν φίλους μέσα από αυτό, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.



Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην ιστοσελίδα της UEFA. Μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές που κάνουν στο εξωτερικό οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.Επίσης αναφέρθηκε και στη μεγάλη ευκαιρία που έχει η Εθνική μετρήσει τις δυνάμεις της με τις κορυφαίες ομάδες στη League A του Nations League.Η σχέση μου με το ποδόσφαιρο ξεκινά από πολύ μικρός. Πάντα το αγαπούσα, έπαιζα ποδόσφαιρο ως παιδί, αλλά κυρίως μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα. Πήγαινα από μικρός στο γήπεδο και μέσα από αυτή την εμπειρία αγάπησα το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένας πολύ σημαντικός σταθμός αυτής της διαδρομής. Είναι η ομάδα με την οποία συνδέθηκα συναισθηματικά και στη συνέχεια είχα τη χαρά να υπηρετήσω. Μου πρόσφερε πολύτιμες εμπειρίες και τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά τις απαιτήσεις και τις ευθύνες ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού οργανισμού.Σήμερα έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετώ το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη θέση του προέδρου της ΕΠΟ. Είναι για μένα μια μεγάλη ευθύνη, αλλά και μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή από το παιδί που πήγαινε στο γήπεδο, μέχρι τη θέση την οποία έχω σήμερα.Αντικειμενικά, υπάρχει μια συνολική αλλαγή στη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίρνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλα κλαμπ και να αγωνίζονται πλέον σε κορυφαία πρωταθλήματα. Με γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι στη νέα γενιά υπάρχουν πολλά παιδιά με ταλέντο, που δουλεύουν, εξελίσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, οι ελληνικοί σύλλογοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις και στις διεθνείς διοργανώσεις εμφανίζονται πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικοί.Τέλος, η σχέση που έχει ο Έλληνας φίλαθλος με την ομάδα του, αυτό το πάθος και ο ενθουσιασμός, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ποδόσφαιρό μας. Αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτό το πάθος με σωστή οργάνωση, επενδύσεις στις υποδομές και αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου, πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμη πιο αισιόδοξο.Θεωρώ ότι έχουμε ομάδα με ταλέντο, φιλοδοξία και προοπτική. Η συμμετοχή μας στη League A του UEFA Nations League μας φέρνει αντιμέτωπους με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις. Ο στόχος μας, όμως, είναι να επιστρέψει η Ελλάδα σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να διεκδικεί και εκεί τη διάκριση.Όταν αγωνίζεσαι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, έχεις την ευκαιρία να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος, διότι ο υψηλός ανταγωνισμός σε οδηγεί να αναζητάς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά για τους παίκτες, οργανωτικά για τις ομάδες και συμπεριφορικά για τους φιλάθλους. Και αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.Εγώ θεωρώ ότι τις ευκαιρίες δεν πρέπει απλώς να τις περιμένεις, αλλά να τις δημιουργείς. Στην ΕΠΟ, για παράδειγμα, επενδύουμε σε υποδομές, με το νέο αθλητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων, αλλά και στον άνθρωπο, με την Ακαδημία που θέλουμε να δημιουργήσουμε για την εκπαίδευση και την ανάδειξη νέων στελεχών, τα οποία θα μπορέσουν να απορροφηθούν και να προσφέρουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.Το πρόγραμμα «Αναγέννηση» είναι μια επένδυση για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλουμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και να δημιουργήσουμε μια ενιαία και μόνιμη φιλοσοφία ανάπτυξης, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες. Το ζητούμενο δεν είναι να περιμένουμε να εμφανιστούν τα ταλέντα, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αναπτυχθούν σωστά. Να δώσουμε καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά και καλύτερα εργαλεία στους προπονητές.Χωρίς βάσεις ναι μεν μπορεί να προκύψει μία επιτυχία, αλλά θα οφείλεται σε συγκυρίες και θα είναι πρόσκαιρη. Αντιθέτως, με ισχυρές βάσεις, αυξάνεις τις πιθανότητες της επιτυχίας και της διάρκειάς της. Είναι κοινά παραδεκτό εδώ και χρόνια ότι το ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τις συνθήκες για να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί – με εξαίρεση ομάδες που τα τελευταία χρόνια φροντίζουν και επενδύουν στις ακαδημίες τους. Γι’ αυτό οι ακαδημίες και οι προπονητές είναι καθοριστικοί. Αν επενδύσουμε σωστά από τις μικρές ηλικίες, με καλύτερη εκπαίδευση, οργάνωση και σύγχρονα εργαλεία, τότε οι επιτυχίες θα έχουν σταθερότητα.Το σημαντικότερο είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά τις αξίες του ποδοσφαίρου: την ευγενή άμιλλα, το fair play, τον σεβασμό στον αντίπαλο και στους κανόνες, αλλά και τη σημασία της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και να το χαρούν, να διασκεδάσουν και να κάνουν φίλους μέσα από αυτό, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Αυτές είναι εμπειρίες που δεν μένουν μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά μπορούν να τα συνοδεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Κι αν μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύψουν και οι αυριανοί μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ακόμη καλύτερα. Πρώτα, όμως, θέλουμε να κερδίσουμε την αγάπη των παιδιών για το παιχνίδι.



Aν μπορούσατε να δώσετε ένα μήνυμα σε ένα αγόρι ή ένα κορίτσι που πιάνει σήμερα για πρώτη φορά μια μπάλα ποδοσφαίρου, ποιο θα ήταν αυτό;



Θα χαιρόμουν πολύ να το δω να πιάνει μια μπάλα ποδοσφαίρου και να το απολαμβάνει. Θα του έλεγα να δει το ποδόσφαιρο πρώτα απ’ όλα ως χαρά, ως παιχνίδι, ως διασκέδαση και ως ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους και να κάνει φιλίες. Να χαρεί κάθε στιγμή χωρίς πίεση. Τα υπόλοιπα θα έρθουν στην πορεία. Και αν έρθουν, καλώς να ορίσουν. Το σημαντικό είναι να αγαπήσει αυτό που κάνει και να κρατήσει τη χαρά του παιχνιδιού.



Και πόσο σημαντική είναι η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με την UEFA, μέσω του HatTrick, του Grow και άλλων προγραμμάτων υποστήριξης;



Η υποστήριξη που λαμβάνουν οι ομοσπονδίες από την UEFA εντάσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας, ένα σημαντικό μέρος του οποίου δεν είναι πάντα ορατό στον φίλαθλο.



Μέσα από το HatTrick, το Grow και τα υπόλοιπα προγράμματα, έχουμε πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους, καθώς και σε τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις υποδομές, τα grassroots, το ποδόσφαιρο γυναικών, των προπονητών, της καλής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ευθύνης. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σταθώ στην καλή διακυβέρνηση.



Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές ποδοσφαιρικό περιβάλλον, η UEFA εξέπεμψε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: υπάρχουν αρχές που είναι σταθερές και αδιαπραγμάτευτες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε όταν επιχειρείται, από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε, η αλλοίωση ή η αμφισβήτησή τους.



Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της τον Νοέμβριο του 2026. Όταν αναλογίζεστε έναν αιώνα ελληνικού ποδοσφαίρου, για ποιο επίτευγμα αισθάνεστε μεγαλύτερη υπερηφάνεια και ποια παρακαταθήκη θα θέλατε να αφήσει πίσω της η δική σας γενιά;



Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004 είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία μας και, κατά την άποψή μου, η κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.



Όσο για την παρακαταθήκη της δικής μας γενιάς, αυτή είναι το νέο αθλητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων, το οποίο πλέον αποτελεί πραγματικότητα και εδώ χρειάζεται να επισημανθεί -σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση- πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με την UEFA και η πρόσβαση των ομοσπονδιών σε πρόσθετους πόρους για «έργα ζωής». Είναι το «σπίτι του ελληνικού ποδοσφαίρου», μια υποδομή που έλειπε και μπορεί να αποτελέσει πραγματικό σημείο αναφοράς για τις επόμενες δεκαετίες.