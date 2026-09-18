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Στη Θέουτα ο Φλορεντίνο Πέρεθ: Εμφανίστηκε σε εκδήλωση συμπαράστασης προς τους κατοίκους, δείτε βίντεο
Στη Θέουτα ο Φλορεντίνο Πέρεθ: Εμφανίστηκε σε εκδήλωση συμπαράστασης προς τους κατοίκους, δείτε βίντεο
Τον Φλορεντίνο Πέρεθ συνόδευε ο επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι, ο οποίος κατάγεται από τη Θέουτα. Τους υποδέχθηκε ο περιφερειακός πρόεδρος, Χουάν Χεσούς Βίβας
Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, παρευρέθηκε σήμερα (18/9) σε εκδήλωση στο δημαρχείο της Θέουτα, στο πλαίσιο επίσκεψης αλληλεγγύης προς την ισπανική αυτή αυτόνομη περιοχή, διευκρινίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν συνδεόταν με πρόσφατες εξελίξεις.
Την Τρίτη (15/9), πριν από τον αγώνα των Μαδριλένων για τη LaLiga εναντίον της Έλτσε, οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ και Ιμπραχίμα Κονατέ κάλυψαν το μήνυμα «Είμαστε όλοι "σκουμπριά"» (maquereaux) που αναγραφόταν στα μπλουζάκια των υπόλοιπων παικτών.
Ο όρος «σκουμπριά» αποτελεί προσωνύμιο για τους κατοίκους της Θέουτα και τα μπλουζάκια είχαν σχεδιαστεί για να εκφράσουν τη στήριξη προς αυτούς.
Ο Εμπαπέ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν ήθελε να δώσει προτεραιότητα στα δεινά μιας ομάδας ανθρώπων έναντι μιας άλλης.
Τον Φλορεντίνο Πέρεθ συνόδευε ο επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι, ο οποίος κατάγεται από τη Θέουτα. Τους υποδέχθηκε ο περιφερειακός πρόεδρος, Χουάν Χεσούς Βίβας.
«Θέλω να τονίσω, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η σημερινή εκδήλωση προετοιμαζόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Θέουτα και δεν οφείλεται σε πρόσφατες ειδήσεις», δήλωσε ο Πέρεθ στο δημαρχείο.
«Παράλληλα, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω, εκ μέρους όλων μας, τη στήριξη, την αγάπη και την αλληλεγγύη μας προς τους κατοίκους της Θέουτα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Ευχή μας είναι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Θέουτα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Την Τρίτη (15/9), πριν από τον αγώνα των Μαδριλένων για τη LaLiga εναντίον της Έλτσε, οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ και Ιμπραχίμα Κονατέ κάλυψαν το μήνυμα «Είμαστε όλοι "σκουμπριά"» (maquereaux) που αναγραφόταν στα μπλουζάκια των υπόλοιπων παικτών.
Ο όρος «σκουμπριά» αποτελεί προσωνύμιο για τους κατοίκους της Θέουτα και τα μπλουζάκια είχαν σχεδιαστεί για να εκφράσουν τη στήριξη προς αυτούς.
Ο Εμπαπέ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν ήθελε να δώσει προτεραιότητα στα δεινά μιας ομάδας ανθρώπων έναντι μιας άλλης.
🗣️🤔 Florentino Pérez se da un baño de masas en Ceuta y aclara el motivo de su visita:— ElDesmarque (@eldesmarque) September 18, 2026
"No por ninguna noticia reciente..."
🔗 https://t.co/08Jv1rsLz9 🔗 pic.twitter.com/Bi6qQHCLRB
Τον Φλορεντίνο Πέρεθ συνόδευε ο επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι, ο οποίος κατάγεται από τη Θέουτα. Τους υποδέχθηκε ο περιφερειακός πρόεδρος, Χουάν Χεσούς Βίβας.
«Θέλω να τονίσω, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η σημερινή εκδήλωση προετοιμαζόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Θέουτα και δεν οφείλεται σε πρόσφατες ειδήσεις», δήλωσε ο Πέρεθ στο δημαρχείο.
«Παράλληλα, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω, εκ μέρους όλων μας, τη στήριξη, την αγάπη και την αλληλεγγύη μας προς τους κατοίκους της Θέουτα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Ευχή μας είναι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Θέουτα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Así han recibido en Ceuta al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 18, 2026
https://t.co/whGzbIc9ja pic.twitter.com/JNnI2Kk7Sz
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