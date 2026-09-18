«Προετοιμαστείτε για πρόσκρουση»: Πλοίο της κινεζικής Ακτοφυλακής εμβολίζει φιλιππινέζικο σκάφος στη νότια Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Φιλιππίνες Πλοίο Σκάφος Σύγκρουση πλοίων Ακτοφυλακή

«Προετοιμαστείτε για πρόσκρουση»: Πλοίο της κινεζικής Ακτοφυλακής εμβολίζει φιλιππινέζικο σκάφος στη νότια Κίνα, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων «η κινεζική Ακτοφυλακή εμβόλισε σκόπιμα ένα πολιτικό κυβερνητικό σκάφος που εκτελούσε αποστολή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και διασφάλισης των μέσων διαβίωσης» - Η απάντηση της κινέζικης Ακτοφυλακής

«Προετοιμαστείτε για πρόσκρουση»: Πλοίο της κινεζικής Ακτοφυλακής εμβολίζει φιλιππινέζικο σκάφος στη νότια Κίνα, δείτε βίντεο
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (18/9), καθώς ένα πλοίο της κινέζικης ακτοφυλακής εμβόλισε ένα σκάφος των Φιλιππίνων, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή ανεφοδιασμού στη θάλασσα της νότιας Κίνας.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η φιλιππινέζικη ακτοφυλακή (PCG), το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στα κιγκλιδώματα και στο κατάστρωμα.

Το σκάφος BRP Datu Magat Salamat του Γραφείου Αλιείας και Υδάτινων Πόρων (BFAR) βρισκόταν σε αποστολή διανομής καυσίμων σε Φιλιππινέζους ψαράδες, περίπου 54 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της επαρχίας Παλαουάν, όταν ένα σκάφος της Κινεζικής ακτοφυλακής πραγματοποίησε μια σειρά επικίνδυνων ελιγμών και ήρθε σε επαφή με το φιλιππινέζικο σκάφος, ανέφερε η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων. «Η Κινεζική Ακτοφυλακή εμβόλισε σκόπιμα ένα πολιτικό κυβερνητικό σκάφος που εκτελούσε αποστολή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και διασφάλισης των μέσων διαβίωσης».

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την PCG καταγράφει μέλη του πληρώματος να φωνάζουν «Προετοιμαστείτε για πρόσκρουση!» λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, η οποία έλαβε χώρα στις 11:13 π.μ. (03:13 GMT). Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά τη σύγκρουση έδειχναν λυγισμένα και αποκολλημένα κιγκλιδώματα, κατεστραμμένα μεταλλικά στηρίγματα και συντρίμμια διάσπαρτα στο κατάστρωμα.


Η απάντηση της κινέζικης ακτοφυλακής

Η κινεζική Ακτοφυλακή ανέφερε σε δήλωσή της ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στα ύδατα κοντά στο υφάλωμα Sabina την Παρασκευή, αφού το φιλιππινέζικο σκάφος «αγνόησε επανειλημμένες σοβαρές προειδοποιήσεις, άλλαξε σκόπιμα την πορεία του και επιτάχυνε ξαφνικά για να περάσει μπροστά από την πλώρη του σκάφους μας».

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Επίσης, σημειώνει ότι το κινεζικό σκάφος είχε λειτουργήσει επαγγελματικά και ότι η ευθύνη για τη σύγκρουση βαρύνει τη φιλιππινέζικη πλευρά. 

Τον Ιούλιο, η Μανίλα κατηγόρησε το Πεκίνο ότι έριξε νερό με κανόνι νερού σε κυβερνητικά σκάφη κοντά στην υφάλου Σκάρμπορο και χτύπησε ένα μέλος του προσωπικού του Φιλιππινέζικου Ναυτικού στο κεφάλι με ξύλινο γκλομπ, ανοίγει νέα καρτέλα, κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης στην υφάλου Σέκοντ Τόμας.
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