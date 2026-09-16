Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Υεμένη: Σφοδρές μάχες μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και των Χούθι στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία
Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από μάχες στην περιοχή - Ο στρατός κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένους τομείς στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές
Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ Τζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες πολλά πλήγματα στο σουνιτικό βασίλειο, το οποίο απάντησε στοχεύοντας θέσεις τους κυρίως στη δυτική Υεμένη.
Οι Χούθι έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες από μάχες στην ίδια περιοχή.
Content warning: Contains footage of armed conflict and clashes between military forces, including gunfire and explosions. Viewer discretion is advised.— The Manila Times (@TheManilaTimes) September 16, 2026
Yemeni government forces clash with Houthis near the Saudi border
Fighters linked to Yemen’s Saudi-backed government clash… pic.twitter.com/ZVNC1EN4PD
Δύο πηγές των κυβερνητικών δυνάμεων είπαν στο AFP, ζητώντας να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους, ότι ο στρατός κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένους τομείς στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, που βρίσκεται σε έναν λόφο, αλλά δυσκολεύεται να καταλάβει όλη την περιοχή επειδή οι Χούθι ελέγχουν τα γύρω υψώματα.
🚨🇸🇦🇾🇪BREAKING: Yemen’s #Houthis have shot down a Saudi Air Force F-15SA over #Marib with a surface-to-air missile, with Houthi fighters pictured standing on the wreckage, and tail number 5529 visible. This is the first Saudi F-15 ever brought fully down by Houthi fire. The jet… pic.twitter.com/rPU1Z6t0uJ— pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) September 16, 2026
Την Τρίτη, ο Ουαλίντ Αλ Μαχατζέρι, επικεφαλής των επιχειρήσεων της 5ης Ταξιαρχίας του κυβερνητικού στρατού, είπε σε έναν δημοσιογράφο ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις «προωθούνται» στο μέτωπο του αλ Λαμπανάτ και «Θεού θέλοντος, θα φτάσουν στις θέσεις των Χούθι».
Τα πλάνα του AFP δείχνουν το πυροβολικό του κυβερνητικού στρατού να βάλει εναντίον μακρινών στόχων, καθώς επίσης και νεκρούς Χούθι μαχητές και θέσεις που εγκατέλειψαν οι τελευταίοι, λόγω της προέλασης των κυβερνητικών δυνάμεων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr