Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ «μπλόκαρε» το σχέδιο Τραμπ για αυστηρότερους όρους στην επιστολική ψήφο
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ «μπλόκαρε» το σχέδιο Τραμπ για αυστηρότερους όρους στην επιστολική ψήφο
Οι δικαστές έκριναν ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για εφαρμογή των νέων κανόνων πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου
Το αμερικανικό ανώτατο δικαστήριο, παρότι διαθέτουν σε αυτό ευρεία πλειοψηφία οι συντηρητικοί, απέρριψε χθες Δευτέρα προσφυγή της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να επιτραπεί να επιβληθούν πολύ αυστηρότεροι όροι όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές δι’ αλληλογραφίας, ενόψει των κρίσιμων εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου.
Μόλις δύο από τα εννιά μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, όπου οι έξι δικαστικοί χαρακτηρίζονται συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση. Παρουσιάζοντάς τη, ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο --που συμφώνησε με την ετυμηγορία-- έκρινε ότι, αν και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να είναι σύννομο μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή του κανονισμού που θέλει στις εκλογές του 2026 «θα ήταν αυθαίρετη», ενώ «οι πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έχουν επαρκή χρόνο» για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Μόλις δύο από τα εννιά μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, όπου οι έξι δικαστικοί χαρακτηρίζονται συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση. Παρουσιάζοντάς τη, ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο --που συμφώνησε με την ετυμηγορία-- έκρινε ότι, αν και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να είναι σύννομο μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή του κανονισμού που θέλει στις εκλογές του 2026 «θα ήταν αυθαίρετη», ενώ «οι πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έχουν επαρκή χρόνο» για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα