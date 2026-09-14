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Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ουκρανία
Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ουκρανία
Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και δεν οφείλεται σε εχθρική ενέργεια, ανακοίνωσε το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας
Στην Ουκρανία σκοτώθηκε σε τροχαίο Βρετανός στρατιωτικός ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και δεν οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.
Η οικογένεια του θανόντος έχει ενημερωθεί και «ζήτησε να δοθεί κάποιος χρόνος πριν από τη δημοσιοποίηση περαιτέρω λεπτομερειών», σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας.
Στην ανακοίνωση δεν αποκαλύπτεται σε ποια μονάδα υπηρετούσε ο νεκρός, σε ποιο σώμα στρατού ανήκει η μονάδα αυτή και ποια αποστολή εκτελούσε.
Κατά το παρελθόν, το Λονδίνο είχε επιβεβαιώσει ότι στην Ουκρανία βρίσκεται ένας μικρός αριθμός Βρετανών στρατιωτικών, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και διασφαλίζουν την ασφάλεια του διπλωματικού προσωπικού.
Πρόκειται για τον δεύτερο Βρετανό στρατιωτικό που σκοτώνεται κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής.
Ο πρώτος ήταν ο 28χρονος πεζοναύτης Τζορτζ Χόουλι. Σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την διάρκεια των δοκιμών στα μετόπισθεν ενός νέου drone-αναχαίτισης.
Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά» του στους οικείους τους, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτά είναι πολύ θλιβερά νέα για την οικογένεια και για όσους πενθούν μαζί τους στις ένοπλες δυνάμεις μας».
Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και δεν οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.
Η οικογένεια του θανόντος έχει ενημερωθεί και «ζήτησε να δοθεί κάποιος χρόνος πριν από τη δημοσιοποίηση περαιτέρω λεπτομερειών», σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας.
Στην ανακοίνωση δεν αποκαλύπτεται σε ποια μονάδα υπηρετούσε ο νεκρός, σε ποιο σώμα στρατού ανήκει η μονάδα αυτή και ποια αποστολή εκτελούσε.
Κατά το παρελθόν, το Λονδίνο είχε επιβεβαιώσει ότι στην Ουκρανία βρίσκεται ένας μικρός αριθμός Βρετανών στρατιωτικών, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και διασφαλίζουν την ασφάλεια του διπλωματικού προσωπικού.
Πρόκειται για τον δεύτερο Βρετανό στρατιωτικό που σκοτώνεται κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής.
Ο πρώτος ήταν ο 28χρονος πεζοναύτης Τζορτζ Χόουλι. Σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την διάρκεια των δοκιμών στα μετόπισθεν ενός νέου drone-αναχαίτισης.
Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά» του στους οικείους τους, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτά είναι πολύ θλιβερά νέα για την οικογένεια και για όσους πενθούν μαζί τους στις ένοπλες δυνάμεις μας».
This is very sad news for the family and for those grieving with them in our Armed Forces.— Wes Streeting (@wesstreeting) September 14, 2026
My deepest condolences go to them all. pic.twitter.com/MzKhxyiK7k
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