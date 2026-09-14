Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οι αρχές στην Ιαπωνία θέλουν να χρεώνουν για τις επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερο στο όρος Φούτζι
Οι αρχές στην Ιαπωνία θέλουν να χρεώνουν για τις επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερο στο όρος Φούτζι
Ο νομός Γιαμανάσι θέλει να χρεώνει 10 δολάρια περίπου το λεπτό που χρησιμοποιείται ελικόπτερο
Οι επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερο στο όρος Φούτζι στη διάρκεια της χαμηλής περιόδου θα γίνονται πλέον επί πληρωμή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο νομός Γιαμανάσι, στην Ιαπωνία, ένα μέτρο που έχει στόχο να αποτρέψει τους πεζοπόρους που δεν έχουν προετοιμαστεί καλά.
Η περιφερειακή κυβέρνηση ετοιμάζει «πακέτο μέτρων κατά των απερίσκεπτων αναβάσεων στη διάρκεια της περιόδου που είναι "κλειστό" το όρο Φούτζι», που περιλαμβάνουν χρέωση των πεζοπόρων για τις διασώσεις με ελικόπτερο.
Το ηφαίστειο των 3.776 μέτρων προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 200.000 πεζοπόρους στη διάρκεια της επίσημης περιόδου κατά την οποία είναι ανοικτό, από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο κάποιοι επιλέγουν να ανέβουν στο βουνό εκτός περιόδου αυτής για να βιώσουν τις ακραίες συνθήκες του.
Οι τοπικές αρχές έχουν διαπιστώσει αύξηση στον αριθμό των αναβάσεων που γίνονται με πρόχειρη προετοιμασία κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.
Η τάση αυτή έχει αναγκάσει τις ομάδες διάσωσης της αστυνομίας να ανεβαίνουν στο βουνό σε επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες για να βοηθήσουν δωρεάν αποκλεισμένους αλπινιστές, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια κατοίκων και αξιωματούχων.
Οι λεπτομέρειες μένουν να καθοριστούν, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νομός Γιαμανάσι θέλει να χρεώνει 10 δολάρια περίπου το λεπτό που χρησιμοποιείται ελικόπτερο στην περίπτωση επιχείρησης διάσωσης κατά την περίοδο που είναι «κλειστό» το βουνό.
Τα τέλη που προβλέπονται θα ακυρώνονται για τους αλπινιστές που είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και οι οποίοι θα έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές το σχέδιο ανάβασής τους πριν ξεκινήσουν να ανεβαίνουν στο βουνό. Η κυβέρνηση του Γιαμανάσι ευελπιστεί να ξεκινήσει να επιβάλει τα τέλη αυτά από τον Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV.
Η περιφερειακή κυβέρνηση ετοιμάζει «πακέτο μέτρων κατά των απερίσκεπτων αναβάσεων στη διάρκεια της περιόδου που είναι "κλειστό" το όρο Φούτζι», που περιλαμβάνουν χρέωση των πεζοπόρων για τις διασώσεις με ελικόπτερο.
Το ηφαίστειο των 3.776 μέτρων προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 200.000 πεζοπόρους στη διάρκεια της επίσημης περιόδου κατά την οποία είναι ανοικτό, από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο κάποιοι επιλέγουν να ανέβουν στο βουνό εκτός περιόδου αυτής για να βιώσουν τις ακραίες συνθήκες του.
Οι τοπικές αρχές έχουν διαπιστώσει αύξηση στον αριθμό των αναβάσεων που γίνονται με πρόχειρη προετοιμασία κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.
Η τάση αυτή έχει αναγκάσει τις ομάδες διάσωσης της αστυνομίας να ανεβαίνουν στο βουνό σε επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες για να βοηθήσουν δωρεάν αποκλεισμένους αλπινιστές, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια κατοίκων και αξιωματούχων.
Οι λεπτομέρειες μένουν να καθοριστούν, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νομός Γιαμανάσι θέλει να χρεώνει 10 δολάρια περίπου το λεπτό που χρησιμοποιείται ελικόπτερο στην περίπτωση επιχείρησης διάσωσης κατά την περίοδο που είναι «κλειστό» το βουνό.
Τα τέλη που προβλέπονται θα ακυρώνονται για τους αλπινιστές που είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και οι οποίοι θα έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές το σχέδιο ανάβασής τους πριν ξεκινήσουν να ανεβαίνουν στο βουνό. Η κυβέρνηση του Γιαμανάσι ευελπιστεί να ξεκινήσει να επιβάλει τα τέλη αυτά από τον Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV.
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