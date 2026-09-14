Στο κόκκινο η Wall Street: Τριπλή πίεση από AI, Μέση Ανατολή και Fed

Οι δείκτες περιόρισαν τις αρχικές απώλειες καθώς αποκλιμακώθηκε το ράλι του πετρελαίου, όμως οι φόβοι για επιβράδυνση της AI προκάλεσαν σημαντικές ρευστοποιήσεις στους ημιαγωγούς, ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Fed