Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τρεις νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Γερμανία
Τρεις νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Γερμανία
Λίγο μετά την είσοδο του στον γερμανικό εναέριο χώρο έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη το πρωί κοντά στην κοινότητα Έρκελεντς-Γκέρντερατ
Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αγροτική έκταση νότια του Μενχενγκλάντμπαχ στη δυτική Γερμανία, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Το αεροσκάφος τύπου Cessna είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλφερσουμ, βόρεια της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου WDR. Λίγο μετά την είσοδο του στον γερμανικό εναέριο χώρο έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη το πρωί κοντά στην κοινότητα Έρκελεντς-Γκέρντερατ.
Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους διαπίστωσαν πως κανείς από τους επιβαίνοντες στο Cessna δεν επέζησε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.
Το αεροσκάφος τύπου Cessna είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλφερσουμ, βόρεια της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου WDR. Λίγο μετά την είσοδο του στον γερμανικό εναέριο χώρο έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη το πρωί κοντά στην κοινότητα Έρκελεντς-Γκέρντερατ.
Eerste beelden: drie doden na crash Nederlands vliegtuig in Duitsland https://t.co/iRlCzxN9SE— De Telegraaf (@telegraaf) September 14, 2026
Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους διαπίστωσαν πως κανείς από τους επιβαίνοντες στο Cessna δεν επέζησε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.
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