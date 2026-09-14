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Εκκενώθηκε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία λόγω διαρροής αμμωνίας, 11 τραυματίες
Εκκενώθηκε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία λόγω διαρροής αμμωνίας, 11 τραυματίες
Η διαρροή περιορίστηκε και οι τραυματισμοί κυμαίνονται από ελαφροί έως μέτριας σοβαρότητας σύμφωνα με τον επίτροπο Περιβάλλοντος και Δημόσιας Ασφάλειας της Αρχής της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Άκαμπα
Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από διαρροή αερίου αμμωνίας που συνέβη σε βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Άκαμπα στη νότια Ιορδανία, δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.
Οι αρχές εκκένωσαν το νότιο λιμάνι για προληπτικούς λόγους μετά τη διαρροή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος και Δημόσιας Ασφάλειας της Αρχής της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Άκαμπα ο Νιντάλ αλ Ουράν, τόνισε ότι η διαρροή περιορίστηκε και ότι οι τραυματισμοί κυμαίνονται από ελαφροί έως μέτριας σοβαρότητας.
Ο ίδιος ανέφερε ότι το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε μια παλιά αντλία ή σε εξοπλισμό πρεσαρίσματος στη νότια βιομηχανική περιοχή της Άκαμπα, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Πρόσθεσε ότι διέρρευσε μικρή ποσότητα αερίου αμμωνίας που είχε συσσωρευτεί στον εξοπλισμό.
Χωρίς να την κατονομάσει, ο αλ Ουράν δήλωσε ότι οι εργασίες συντήρησης εκτελούνταν για λογαριασμό μιας ιαπωνικής εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι θα λάβουν άδεια να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους αφού ομάδες της Αρχής και άλλων αρμόδιων φορέων πραγματοποιήσουν νέο έλεγχο, λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και επιβεβαιώσουν ότι δεν υφίστανται πλέον κίνδυνοι, πρόσθεσε.
Οι αρχές εκκένωσαν το νότιο λιμάνι για προληπτικούς λόγους μετά τη διαρροή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος και Δημόσιας Ασφάλειας της Αρχής της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Άκαμπα ο Νιντάλ αλ Ουράν, τόνισε ότι η διαρροή περιορίστηκε και ότι οι τραυματισμοί κυμαίνονται από ελαφροί έως μέτριας σοβαρότητας.
Ο ίδιος ανέφερε ότι το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε μια παλιά αντλία ή σε εξοπλισμό πρεσαρίσματος στη νότια βιομηχανική περιοχή της Άκαμπα, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Πρόσθεσε ότι διέρρευσε μικρή ποσότητα αερίου αμμωνίας που είχε συσσωρευτεί στον εξοπλισμό.
Χωρίς να την κατονομάσει, ο αλ Ουράν δήλωσε ότι οι εργασίες συντήρησης εκτελούνταν για λογαριασμό μιας ιαπωνικής εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι θα λάβουν άδεια να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους αφού ομάδες της Αρχής και άλλων αρμόδιων φορέων πραγματοποιήσουν νέο έλεγχο, λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και επιβεβαιώσουν ότι δεν υφίστανται πλέον κίνδυνοι, πρόσθεσε.
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