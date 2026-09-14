Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε πυροβολισμούς πριν από τις εκλογές στις νότιες Φιλιππίνες

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ουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε ανταλλαγή πυρών στις νότιες Φιλιππίνες, σε αυτόνομη περιφέρεια με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, όπου σήμερα διεξάγεται ο πρώτος γύρος τοπικών εκλογών, έπειτα από δεκαετίες πολέμου ανάμεσα στις αρχές και αυτονομιστές.Η ψηφοφορία αποτελεί την κατάληξη διακοπτόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας, που είχε αρχίσει στα τέλη των χρόνων του 1990 κι είχε κατάληξη τη δημιουργία της αυτόνομης περιφέρειας Μπανγκσαμόρο, στις νότιες Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος με κατά πλειοψηφία καθολικό πληθυσμό.Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κοταμπάτο, ο Τζιμπίν Μπονγκαγιάο, εξήγησε πως η ανταλλαγή πυρών ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς μέλη αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων καυγάδιζαν για το δικαίωμα να ψηφίσουν εκείνοι πρώτοι.«Στην αρχή, επρόκειτο για διένεξη ανάμεσα σε δυο ομάδες για τις θέσεις στην ουρά αναμονής» μπροστά σε σχολείο που μετατράπηκε για την περίσταση σε εκλογικό τμήμα στην περιφερειακή πρωτεύουσα, εξήγησε ο κ. Μπονγκαγιάο.Ο καυγάς «οδήγησε σε αψιμαχία που εκτραχύνθηκε» και «εντέλει πυροβολισμούς σε τομέα γεμάτο κόσμο».Ο αξιωματικός της αστυνομίας συμπλήρωσε ότι οι άνδρες που αντάλλαξαν πυρά είναι μέλη αντίπαλων οντοτήτων, που προέκυψαν από την επί σειρά ετών μεγαλύτερη παράταξη ανταρτών των Φιλιππίνων, το Ισλαμικό Μέτωπο Απελευθέρωσης Μόρο (MILF), το οποίο ηττήθηκε έπειτα από ένοπλη σύρραξη δεκαετιών για την αυτονομία της περιοχής.Η εξέγερση άφησε πίσω κάπου 150.000 νεκρούς.Στην περιοχή, που σημαδεύουν η πολιτική βία κι οι οικογενειακές βεντέτες, η διεξαγωγή εκλογών δίχως να σημειωθούν αιματηρά επεισόδια θα θεωρείτο μεγάλη επιτυχία, εκμυστηρεύονταν πρόσφατα ηγετικά στελέχη κομμάτων στο Γαλλικό Πρακτορείο.