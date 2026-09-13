Δύο τραυματίες από δασική πυρκαγιά κοντά στην Κόστα δελ Σολ στην Ισπανία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Πυρκαγιά

Δύο τραυματίες από δασική πυρκαγιά κοντά στην Κόστα δελ Σολ στην Ισπανία, δείτε βίντεο

Επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα

Δύο τραυματίες από δασική πυρκαγιά κοντά στην Κόστα δελ Σολ στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς στην ενδοχώρα της τουριστικής περιοχής Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μαρμπέγια στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο Μπενααβίς, ένα χωριό που φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα αλλοδαπών, κυρίως Βρετανών, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή τους. «Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και ένας δασοπυροσβέστης τραυματίστηκε μετά από πτώση», σύμφωνα με την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.



Οι αρχές ζήτησαν από τους 9.500 κατοίκους του γραφικού χωριού και των γειτονικών οικισμών να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους επειδή οι φλόγες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα.



Μόνο μία οικιστική ζώνη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Κλείσιμο
Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου είκοσι εναέρια μέσα, έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 2.960.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στην Ισπανία.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης