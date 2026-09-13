Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Δύο τραυματίες από δασική πυρκαγιά κοντά στην Κόστα δελ Σολ στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο Μπενααβίς, ένα χωριό που φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα αλλοδαπών, κυρίως Βρετανών, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή τους. «Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και ένας δασοπυροσβέστης τραυματίστηκε μετά από πτώση», σύμφωνα με την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.
Wildfire near Benahavís… 😥 #benahavis #spain pic.twitter.com/NhwKfZm1rE— Angel (@AngelMulder) September 13, 2026
Οι αρχές ζήτησαν από τους 9.500 κατοίκους του γραφικού χωριού και των γειτονικών οικισμών να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους επειδή οι φλόγες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα.
🔥 Así tratan de sofocar los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga el incendio de Benahavís, a pocos metros de una urbanización.— 101tv.es Málaga (@101tvMalaga) September 13, 2026
🚒 Un total de 13 efectivos con 6 vehículos del Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga, del parque de bomberos de Estepona, y efectivos del… pic.twitter.com/mte7y1rDIH
Μόνο μία οικιστική ζώνη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.
Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου είκοσι εναέρια μέσα, έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 2.960.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στην Ισπανία.
🔴 ACTUALIZAMOS #IFBenahavís, #Málaga, en paraje Ermita del Rosario.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 13, 2026
MEDIOS AMPLIADOS
🚁 1 pesado, 2 semipesados, 1 ligero
👩🚒 23 bomberos forestales, 2 #BRICA, 3 técnicos de operaciones, 1 agente medioambiental
🚒 1 autobomba pic.twitter.com/cmf9ywpLOM
El fuego se ceba con algunas urbanizaciones cercanas al casco urbano de Benahavís, como Benahavís Hills. La intensidad del viento sigue siendo motivo de preocupación pic.twitter.com/uw1lARaIoN— RTV Marbella (@RTVMarbella) September 13, 2026
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