Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου, αίρει τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ 11η Σεπτεμβρίου Έγγραφα Ουίσκι Δασμοί

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου, αίρει τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι

«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου, αίρει τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός.

«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, αφού παρακολούθησε ένα τουρνουά γκολφ στο Ντούνμπεγκ και μίλησε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν και τον Σέιν Λόουρι, τον παίκτη που κέρδισε το Open της Ιρλανδίας, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «άρει» τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για αυτήν την απρόσμενη ανακοίνωση.


Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ιρλανδία, κατέληξαν το καλοκαίρι του 2025 σε μια εμπορική συμφωνία που ορίζει ως ανώτατο όριο το 15% για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ασαφές παραμένει και το πότε θα τερματιστούν οι δασμοί στο ιρλανδέζικο ουίσκι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος συνελήφθη να γελά μαζί με μια βουλευτή των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια προσκλητηρίου νεκρών σε τελετή για την «μαύρη» επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. 

«Το γεγονός ότι γελούσε την ώρα εκείνη είναι εντελώς ανάρμοστο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. 


Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης