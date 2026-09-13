Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου, αίρει τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι
Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου, αίρει τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι
«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός.
«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον.
Νωρίτερα, αφού παρακολούθησε ένα τουρνουά γκολφ στο Ντούνμπεγκ και μίλησε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν και τον Σέιν Λόουρι, τον παίκτη που κέρδισε το Open της Ιρλανδίας, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «άρει» τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για αυτήν την απρόσμενη ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ιρλανδία, κατέληξαν το καλοκαίρι του 2025 σε μια εμπορική συμφωνία που ορίζει ως ανώτατο όριο το 15% για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ασαφές παραμένει και το πότε θα τερματιστούν οι δασμοί στο ιρλανδέζικο ουίσκι.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος συνελήφθη να γελά μαζί με μια βουλευτή των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια προσκλητηρίου νεκρών σε τελετή για την «μαύρη» επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.
«Το γεγονός ότι γελούσε την ώρα εκείνη είναι εντελώς ανάρμοστο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον.
Νωρίτερα, αφού παρακολούθησε ένα τουρνουά γκολφ στο Ντούνμπεγκ και μίλησε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν και τον Σέιν Λόουρι, τον παίκτη που κέρδισε το Open της Ιρλανδίας, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «άρει» τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για αυτήν την απρόσμενη ανακοίνωση.
A reporter asked Trump whether he would release more records allegedly linking some of the 9/11 hijackers to people in Saudi Arabia, after victims’ families urged him to help hold Riyadh accountable. Trump replied: “I’ll be looking at it when I get back.” pic.twitter.com/bICs5FqtgU— DDF NEWS (@ddfmarketing1) September 13, 2026
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ιρλανδία, κατέληξαν το καλοκαίρι του 2025 σε μια εμπορική συμφωνία που ορίζει ως ανώτατο όριο το 15% για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ασαφές παραμένει και το πότε θα τερματιστούν οι δασμοί στο ιρλανδέζικο ουίσκι.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος συνελήφθη να γελά μαζί με μια βουλευτή των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια προσκλητηρίου νεκρών σε τελετή για την «μαύρη» επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.
«Το γεγονός ότι γελούσε την ώρα εκείνη είναι εντελώς ανάρμοστο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
🚨 President Trump just CALLED OUT AOC and Mamdani for LAUGHING together during the 9/11 Memorial Ceremony— Nick Sortor (@nicksortor) September 13, 2026
"The fact that they were laughing together at a very important part of the ceremony was INAPPROPRIATE."
"It's NOT a place to be laughing. Especially in that case." pic.twitter.com/HHLWejpPDx
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