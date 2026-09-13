Λεωφορείο στην Τουρκία έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί, 8 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Τροχαίο Νεκροί Λεωφορείο

Λεωφορείο στην Τουρκία έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί, 8 τραυματίες

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιάρμπακιρ-Κωνσταντινούπολη – Οι χωροφύλακες απομάκρυναν τους επιβάτες από το φλεγόμενο όχημα

Λεωφορείο στην Τουρκία έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί, 8 τραυματίες
Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόρειο Αυτοκινητόδρομο του Μαρμαρά, στην Τουρκία, όταν λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιάρμπακιρ-Κωνσταντινούπολη προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες διοδίων και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα τον αθάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των διοδίων στη διασταύρωση Işıklar, στην περιοχή Εγιούπσουλταν της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στις μπάρες.

Μετά τη σύγκρουση, το λεωφορείο πήρε γρήγορα φωτιά, ενώ η στιγμή της πρόσκρουσης και η εξάπλωση της πυρκαγιάς καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής χωροφυλακής, οι οποίες προχώρησαν στην εκκένωση του λεωφορείου και στην απομάκρυνση των επιβατών από το φλεγόμενο όχημα.

Από το περιστατικό δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν, με έναν από τους τραυματίες να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την τουρκική ενημέρωση.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που το λεωφορείο προσκρούει στις μπάρες και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίγεται στις φλόγες, ενώ καταγράφεται και η επιχείρηση των χωροφυλάκων για την απομάκρυνση των επιβατών.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου διερευνώνται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.

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