Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Λεωφορείο στην Τουρκία έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί, 8 τραυματίες
Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιάρμπακιρ-Κωνσταντινούπολη – Οι χωροφύλακες απομάκρυναν τους επιβάτες από το φλεγόμενο όχημα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των διοδίων στη διασταύρωση Işıklar, στην περιοχή Εγιούπσουλταν της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στις μπάρες.
Μετά τη σύγκρουση, το λεωφορείο πήρε γρήγορα φωτιά, ενώ η στιγμή της πρόσκρουσης και η εξάπλωση της πυρκαγιάς καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/VvqXLupNrA pic.twitter.com/8tKnSdoIa4— Popüler Gazete (@populergazete) September 13, 2026
Από το περιστατικό δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν, με έναν από τους τραυματίες να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την τουρκική ενημέρωση.
DİYARBAKIR–İSTANBUL OTOBÜSÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI— Güneydoğu Ajans (@guneydoguajans) September 13, 2026
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ç*rptı.
Kzanın ardından al*v alan otobüste 2 kişi h*yatını k*ybetti, 8… pic.twitter.com/CX1lefYh6E
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου διερευνώνται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia: Yolcu otobüsü yandı, 2 ölü, 8 yararlı!— 23 DERECE (@yirmiucderece) September 13, 2026
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kısa sürede alev topuna… pic.twitter.com/17Ew0G9rV2
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