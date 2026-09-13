Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πρωτοφανής ενέργεια από Ζελένσκι: Επέβαλε κυρώσεις σε πρώην συνεργάτιδά του κι άλλα 9 πρόσωπα για διάδοση ρωσικής προπαγάνδας
Πρωτοφανής ενέργεια από Ζελένσκι: Επέβαλε κυρώσεις σε πρώην συνεργάτιδά του κι άλλα 9 πρόσωπα για διάδοση ρωσικής προπαγάνδας
Οι κυρώσεις, τις οποίες επέβαλε με διάταγμα ο Ουκρανός πρόεδρος, έχουν δεκαετή διάρκεια και περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις σε μια πρώην εκπρόσωπο Τύπου, κατηγορώντας την ίδια και άλλα εννέα πρόσωπα ότι διαδίδουν ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία.
Η Γιούλια Μέντελ, η οποία ήταν εκπρόσωπός του μεταξύ 2019-2021, πριν από τη ρωσική εισβολή, απάντησε με ανάρτηση στο Facebook ότι είναι αντισυνταγματική η επιβολή κυρώσεων σε Ουκρανούς πολίτες, χωρίς να σχολιάσει τις κατηγορίες που της επιρρίπτει ο Ζελένσκι.
Πέρυσι, η Μέντελ είχε δώσει συνεντεύξεις επικρίνοντας τις επιδόσεις του Ζελένσκι, όταν ορισμένα μέλη του στενού κύκλου των συνεργατών του ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα διαφθοράς. Οι ύποπτοι αρνούνται τις κατηγορίες και οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια.
«Οι κυρώσεις κατά Ουκρανών πολιτών είναι αντισυνταγματικές, όπως και πολλές άλλες αποφάσεις του Ζελένσκι. Ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι τις επιβάλλει σε όποιον τάσσεται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε μεταξύ άλλων η Μέντελ.
Οι κυρώσεις, τις οποίες επέβαλε με διάταγμα ο Ουκρανός πρόεδρος, έχουν δεκαετή διάρκεια και περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές. Είναι ένα ασυνήθιστο μέτρο για πρώην στελέχη της κυβέρνησης, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε βάρος άλλων πολιτικών.
Το 2025, το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις στον πρώην πρόεδρο και αντιπολιτευόμενο πολιτικό Πέτρο Ποροσένκο, όπως το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και την απαγόρευση να βγάλει χρήματα από τη χώρα, για λόγους «εθνικής ασφάλειας», όπως ανέφερε τότε η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.
Με το σημερινό διάταγμα επιβάλλονται κυρώσεις σε 10 Ρώσους και Ουκρανούς που «διαδίδουν παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας.
Η Μέντελ ήταν η πρώτη εκπρόσωπος Τύπου του Ζελένσκι όταν εκείνος ανέλαβε την προεδρία. Στην ανάρτησή της σημείωσε ότι ανέμενε αυτήν την εξέλιξη. «Οι κυρώσει σε βάρος Ουκρανών πολιτών είναι αντισυνταγματικές, όπως και πολλές από τις άλλες αποφάσεις του Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επιβάλει σε όποιον συνηγορεί υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε.
Η Γιούλια Μέντελ, η οποία ήταν εκπρόσωπός του μεταξύ 2019-2021, πριν από τη ρωσική εισβολή, απάντησε με ανάρτηση στο Facebook ότι είναι αντισυνταγματική η επιβολή κυρώσεων σε Ουκρανούς πολίτες, χωρίς να σχολιάσει τις κατηγορίες που της επιρρίπτει ο Ζελένσκι.
Πέρυσι, η Μέντελ είχε δώσει συνεντεύξεις επικρίνοντας τις επιδόσεις του Ζελένσκι, όταν ορισμένα μέλη του στενού κύκλου των συνεργατών του ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα διαφθοράς. Οι ύποπτοι αρνούνται τις κατηγορίες και οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια.
«Οι κυρώσεις κατά Ουκρανών πολιτών είναι αντισυνταγματικές, όπως και πολλές άλλες αποφάσεις του Ζελένσκι. Ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι τις επιβάλλει σε όποιον τάσσεται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε μεταξύ άλλων η Μέντελ.
Οι κυρώσεις, τις οποίες επέβαλε με διάταγμα ο Ουκρανός πρόεδρος, έχουν δεκαετή διάρκεια και περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές. Είναι ένα ασυνήθιστο μέτρο για πρώην στελέχη της κυβέρνησης, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε βάρος άλλων πολιτικών.
Με δεκαετή διάρκεια οι κυρώσεις
Το 2025, το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις στον πρώην πρόεδρο και αντιπολιτευόμενο πολιτικό Πέτρο Ποροσένκο, όπως το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και την απαγόρευση να βγάλει χρήματα από τη χώρα, για λόγους «εθνικής ασφάλειας», όπως ανέφερε τότε η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.
Με το σημερινό διάταγμα επιβάλλονται κυρώσεις σε 10 Ρώσους και Ουκρανούς που «διαδίδουν παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας.
Η Μέντελ ήταν η πρώτη εκπρόσωπος Τύπου του Ζελένσκι όταν εκείνος ανέλαβε την προεδρία. Στην ανάρτησή της σημείωσε ότι ανέμενε αυτήν την εξέλιξη. «Οι κυρώσει σε βάρος Ουκρανών πολιτών είναι αντισυνταγματικές, όπως και πολλές από τις άλλες αποφάσεις του Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επιβάλει σε όποιον συνηγορεί υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα