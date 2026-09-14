Διασώθηκαν περίπου 35 μετανάστες από λέμβο νότια της Κρήτης
Διασώθηκαν περίπου 35 μετανάστες από λέμβο νότια της Κρήτης
Τους περισυνέλεξε παραπλέον φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο με ιταλική σημαία και μεταφέρονται στην Ιεράπετρα
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας προχώρησαν οι Αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Η λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε παραπλέον φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο με σημαία Ιταλίας, το οποίο περισυνέλεξε τους περίπου 35 επιβαίνοντες.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Η λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε παραπλέον φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο με σημαία Ιταλίας, το οποίο περισυνέλεξε τους περίπου 35 επιβαίνοντες.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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