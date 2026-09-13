Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η αυριανή συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, θα γινόταν στο Ομάν
Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η αυριανή συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, θα γινόταν στο Ομάν
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία η συνάντηση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο
Η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ONA μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».
Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ONA μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».
In the interests of consensus the regional meeting set for tomorrow in Salalah has been postponed. We remain committed to fostering dialogue that supports stability and lasting cooperation in our region 🇧🇭 🇮🇷 🇮🇶 🇰🇼 🇴🇲 🇶🇦 🇸🇦 🇦🇪— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) September 13, 2026
Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.
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