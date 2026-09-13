Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η αυριανή συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, θα γινόταν στο Ομάν
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Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η αυριανή συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, θα γινόταν στο Ομάν

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία η συνάντηση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο

Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η αυριανή συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, θα γινόταν στο Ομάν
Η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ONA μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».


Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.

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