Έκκληση Τραμπ σε Ζελένσκι: Μην χτυπάς τα διυλιστήρια της Ρωσίας, προκαλείς έλλειψη σε καύσιμα, υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι
Έκκληση Τραμπ σε Ζελένσκι: Μην χτυπάς τα διυλιστήρια της Ρωσίας, προκαλείς έλλειψη σε καύσιμα, υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο και του ζήτησε να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων, που πλήττει τον κόσμο
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων που «πλήττει τον κόσμο».
«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.
«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου. Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι επισήμανε στον Ουκρανό πρόεδρο.
Η Ουκρανία που συχνά αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών, υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.
Η μέση εθνική τιμή πετρελαίου στις ΗΠΑ για τα καύσιμα των φορτηγών, των τραίνων, των πλοίων, αλλά για τον αγροτικό εξοπλισμό αυξήθηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών GasBuddy.
«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.
«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου. Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι επισήμανε στον Ουκρανό πρόεδρο.
Ένα κύμα από ουκρανικά drones μακράς ακτίνας δράσης κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων τους πρόσφατους μήνες έχει μειώσει την ρωσική παραγωγή καυσίμων, προκαλώντας ελλείψεις σε όλη τη χώρα.
Trump: "Zelenskyy has to do one thing -- he has to stop knocking out diesel fuel in Russia. He's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East, this is done by what's happening with Russia and Ukraine." pic.twitter.com/8JDeg5KkqF— Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2026
Η Ουκρανία που συχνά αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών, υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.
Η μέση εθνική τιμή πετρελαίου στις ΗΠΑ για τα καύσιμα των φορτηγών, των τραίνων, των πλοίων, αλλά για τον αγροτικό εξοπλισμό αυξήθηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών GasBuddy.
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