Σάλος στη Βρετανία: Το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει... άλογα για επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές εξετάζει ο στρατός, δείτε φωτογραφίες

Κατά της διάρκεια θερινής εκπαίδευσης τμήμα του στρατού δοκίμασε τη χρήση καμουφλαρισμένων αλόγων για επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές, σε ένα σκηνικό που δεν συνάδει και τόσο με τον 21ο αιώνα





Σύμφωνα με τη







A British soldier with the Household Cavalry Mounted Regiment rides a horse fitted with a camouflage covering during a training exercise in England, June 2026. pic.twitter.com/JEmy6jJ7bZ — Special Ops Magazine (@specialopsmag) September 12, 2026





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Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δυνατότητα χρήσης έφιππων μονάδων Το υπουργείο Άμυνας σημείωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δυνατότητα χρήσης έφιππων μονάδων και υποζυγίων για πιθανή ανάπτυξη σε ιδιαίτερα σκληρές και δύσβατες περιοχές.



Ήδη από τις αρχές του έτους ο βρετανικός στρατός είχε αποκαλύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «φέρει πίσω το πολεμικό άλογο», αναζητώντας νέους τρόπους μετακίνησης στρατιωτών σε περιοχές όπου τα σύγχρονα στρατιωτικά μέσα δεν είναι πάντα αποτελεσματικά.



Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς επιτελείς, τα άλογα θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα σε πυκνά δάση, βαλτώδη εδάφη και άλλες περιοχές στις οποίες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.



Έφιππη μονάδα στο πλαίσιο της Εσθονικής Αμυντικής Ένωσης Η ιδέα ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, από το παράδειγμα περίπου δώδεκα εθελοντών που δημιούργησαν έφιππη μονάδα στο πλαίσιο της Εσθονικής Αμυντικής Ένωσης.



Τα άλογα μπορεί να επιστρέψουν σε έναν ρόλο που έμοιαζε να έχει περάσει οριστικά στην ιστορία του πολέμου, καθώς ο βρετανικός στρατός δοκιμάζει τη χρησιμότητά τους σε σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε εδάφη όπου τα οχήματα δυσκολεύονται να κινηθούν.Σύμφωνα με τη Daily Mail , το Household Cavalry Mounted Regiment πραγματοποίησε δοκιμές με καμουφλαρισμένα άλογα κατά τη διάρκεια της ετήσιας θερινής εκπαίδευσής του στο Longmoor Training Area, στο Χάμσαϊρ, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε πεδία μαχών περασμένων αιώνων παρά στον στρατό του 21ου αιώνα.Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι στρατιώτες πειραματίζονται με τη χρήση αλόγων για διακριτικές μετακινήσεις μέσα σε δύσβατα εδάφη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους και σε πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι οι στρατιώτες μελετούν την έφιππη αναγνώριση, τη δυνατότητα μετακίνησης σε δύσκολο έδαφος, την απόκρυψη, την υποστήριξη των επιχειρήσεων αλλά και τη φροντίδα των ζώων, αντλώντας ιδέες από συμμαχικές χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν άλογα σε επιχειρησιακό περιβάλλον.Το υπουργείο Άμυνας σημείωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δυνατότητα χρήσης έφιππων μονάδων και υποζυγίων για πιθανή ανάπτυξη σε ιδιαίτερα σκληρές και δύσβατες περιοχές.Ήδη από τις αρχές του έτους ο βρετανικός στρατός είχε αποκαλύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «φέρει πίσω το πολεμικό άλογο», αναζητώντας νέους τρόπους μετακίνησης στρατιωτών σε περιοχές όπου τα σύγχρονα στρατιωτικά μέσα δεν είναι πάντα αποτελεσματικά.Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς επιτελείς, τα άλογα θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα σε πυκνά δάση, βαλτώδη εδάφη και άλλες περιοχές στις οποίες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.Η ιδέα ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, από το παράδειγμα περίπου δώδεκα εθελοντών που δημιούργησαν έφιππη μονάδα στο πλαίσιο της Εσθονικής Αμυντικής Ένωσης.

«Η ιδέα τους είναι απλή αλλά τολμηρή: στα πυκνά δάση και στα λασπώδη εδάφη, όπου τα βαριά στρατιωτικά οχήματα ακινητοποιούνται, τα άλογα μπορούν να κινηθούν σχεδόν παντού», είχε αναφέρει εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού.



Όπως πρόσθεσε, οι άνθρωποι της συγκεκριμένης μονάδας υποστηρίζουν ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες τα άλογα μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικότερα ακόμη και από τεθωρακισμένα οχήματα.



«Ακούγεται τρελό. Όμως ο βρετανικός στρατός ακούει. Το μάθημα από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή είναι σαφές: ο σύγχρονος πόλεμος απαιτεί δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και, ορισμένες φορές, επιστροφή στα βασικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατός.



«Αν το έδαφος το απαιτεί, το ιππικό θα είναι έτοιμο».



«Για εκατοντάδες χρόνια, άλογα και στρατιώτες ήταν αχώριστοι» Για αιώνες, άλλωστε, άλογα και στρατιώτες ήταν σχεδόν αχώριστοι. Από τα αρχαία πεδία των μαχών μέχρι τις λασπωμένες τάφρους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το ιππικό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Η εμφάνιση όμως των αρμάτων μάχης, των τεθωρακισμένων οχημάτων και αργότερα των ελικοπτέρων περιόρισε δραστικά τον επιχειρησιακό ρόλο των αλόγων.



«Για εκατοντάδες χρόνια, άλογα και στρατιώτες ήταν αχώριστοι. Από τα αρχαία πεδία των μαχών μέχρι τις λασπωμένες τάφρους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το ιππικό έγραψε μαζί τη δική του ιστορία», ανέφερε ο βρετανικός στρατός.



«Έπειτα ήρθαν τα άρματα μάχης, τα τεθωρακισμένα οχήματα και τα ελικόπτερα και τα άλογα έμειναν πίσω. Όμως μπορεί τώρα να επιστρέφουν».



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η χρήση αλόγων σε σύγχρονο πεδίο μάχης, πάντως, δεν αποτελεί κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.



Το 2001, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, Αμερικανοί κομάντος των ειδικών δυνάμεων κινήθηκαν έφιπποι στο Αφγανιστάν.



Μια ομάδα 12 Green Berets από το Operational Detachment Alpha 595 της 5ης Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων διέσχισε με άλογα το εξαιρετικά δύσβατο αφγανικό έδαφος, πολεμώντας στο πλευρό τοπικών δυνάμεων εναντίον των Ταλιμπάν.



Η αποστολή εκείνη αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση από το 1942 κατά την οποία Αμερικανοί στρατιώτες μπήκαν σε μάχη έφιπποι. Οι άνδρες της μονάδας έμειναν αργότερα γνωστοί ως «Horse Soldiers», ενώ η ιστορία τους ενέπνευσε την κινηματογραφική ταινία «12 Strong» του 2018, με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ.



Την ίδια ώρα, το Household Cavalry Mounted Regiment, γνωστό κυρίως για τη συμμετοχή του σε τελετουργικές εκδηλώσεις, όπως η παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά, δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση και στις στρατιωτικές δεξιότητες πάνω στη σέλα.



Πρόσφατα προσέθεσε άσκηση έφιππης πλοήγησης στην ετήσια διοργάνωση Princess Elizabeth Challenge Cup. Για πρώτη φορά, οι στρατιώτες καλούνται να κινηθούν μέσα στην εκπαιδευτική περιοχή Barossa της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Σάντχερστ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά χάρτη και πυξίδα.



Ο διαγωνισμός, που διεξάγεται εδώ και 77 χρόνια, εξετάζει τη φυσική κατάσταση των στρατιωτών, τη σκοπευτική τους ικανότητα, την πλοήγηση και την αντοχή τους σε συνθήκες μάχης, παράλληλα με τις ικανότητές τους στην ιππασία και στα τελετουργικά καθήκοντα.



Ο νικητής παραλαμβάνει ένα ασημένιο κύπελλο από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια του Royal Windsor Horse Show τον Μάιο.



Ο αντισυνταγματάρχης Μπεν ΜακΝιλ, διοικητής του συντάγματος, εξήγησε ότι η λογική του ιππικού παραμένει ουσιαστικά ίδια, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο στρατιώτης.



«Ένας ιππέας επικεντρώνεται στην πλατφόρμα που χρησιμοποιεί, όποια κι αν είναι αυτή – είτε πρόκειται για άλογο είτε για τεθωρακισμένο όχημα», είπε.



«Αν μπορείς να προσανατολιστείς ενώ ιππεύεις ένα απρόβλεπτο και πανίσχυρο ζώο, τότε χρησιμοποιείς ταυτόχρονα κάθε μέρος του εγκεφάλου σου. Και αν μπορείς να παραμείνεις ψύχραιμος μέσα σε όλο αυτό το χάος, μπορείς να εξελιχθείς σε μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη, ανεξαρτήτως συνθηκών».



Οι δοκιμές δεν σημαίνουν ότι το βρετανικό ιππικό ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τα άρματα και τα τεθωρακισμένα με άλογα. Δείχνουν όμως ότι, σε μια εποχή κατά την οποία οι στρατοί αναζητούν λύσεις για κάθε πιθανό πεδίο επιχειρήσεων, ακόμη και μια τεχνολογία ηλικίας χιλιάδων ετών μπορεί να αποκτήσει ξανά επιχειρησιακή αξία.