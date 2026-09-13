Εντυπωσιακό βίντεο: Η ιστορική πρώτη ναυμαχία μεταξύ drones στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone Sargan-3000 εντόπισε και κατέστρεψε ρωσικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σε κοινή επιχείρηση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας





Σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone Sargan-3000 εντόπισε και κατέστρεψε ρωσικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σε κοινή επιχείρηση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, HUR.







Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο



💥🌊BREAKING: The first naval battle in history between two unmanned surface vessels has taken place in the Black Sea.



A Ukrainian Navy Sargan 3000 USV, armed with a 12.7 mm Protector RWS, engaged and destroyed a Russian naval drone.



The engagement marks the first known combat… pic.twitter.com/VVBlZXQfDY — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 12, 2026 «Πρόκειται για την πρώτη μάχη στην ιστορία μεταξύ μη επανδρωμένων ναυτικών σκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.







Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το ρωσικό μη επανδρωμένο σκάφος καταστράφηκε, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ένα ορόσημο στη συνεχώς εξελισσόμενη χρήση των drones στον πόλεμο.



Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ουκρανικών ισχυρισμών.



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Πλέον, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μη επανδρωμένα σκάφη αρχίζουν να στρέφονται και εναντίον άλλων μη επανδρωμένων συστημάτων, μεταφέροντας στη θάλασσα μια μορφή «drone εναντίον drone» που έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη σημασία στις χερσαίες και εναέριες επιχειρήσεις του πολέμου.



Η μάχη των drones μεταφέρεται στη θάλασσα Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων για πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική.



Το Κίεβο έχει επεκτείνει θεαματικά τη χρήση θαλάσσιων drones, αξιοποιώντας τα για πλήγματα εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων και στόχων της ναυτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.



Μια νέα σελίδα στον πόλεμο των drones υποστηρίζει ότι έγραψε η Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα , ανακοινώνοντας την πρώτη στην ιστορία «ναυμαχία» μεταξύ δύο μη επανδρωμένων σκαφών.Σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone Sargan-3000 εντόπισε και κατέστρεψε ρωσικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σε κοινή επιχείρηση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, HUR.Οι ουκρανικές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία ένα μη επανδρωμένο πολεμικό σκάφος καταστρέφει ένα άλλο στη θάλασσα.«Πρόκειται για την πρώτη μάχη στην ιστορία μεταξύ μη επανδρωμένων ναυτικών σκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.Το ρωσικό drone είχε προηγουμένως εντοπιστεί από μονάδες της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση ενεπλάκη το Sargan-3000, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με τηλεχειριζόμενο οπλικό σταθμό Protector και πολυβόλο διαμετρήματος 12,7 χιλιοστών.Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το ρωσικό μη επανδρωμένο σκάφος καταστράφηκε, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ένα ορόσημο στη συνεχώς εξελισσόμενη χρήση των drones στον πόλεμο.Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ουκρανικών ισχυρισμών.Η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται σημαντική επειδή δείχνει μια νέα κατεύθυνση στις πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα. Μέχρι τώρα τα ναυτικά drones χρησιμοποιούνταν κυρίως για επιθέσεις εναντίον επανδρωμένων πολεμικών πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και άλλων σταθερών ή κινούμενων στόχων.Πλέον, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μη επανδρωμένα σκάφη αρχίζουν να στρέφονται και εναντίον άλλων μη επανδρωμένων συστημάτων, μεταφέροντας στη θάλασσα μια μορφή «drone εναντίον drone» που έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη σημασία στις χερσαίες και εναέριες επιχειρήσεις του πολέμου.Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων για πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική.Το Κίεβο έχει επεκτείνει θεαματικά τη χρήση θαλάσσιων drones, αξιοποιώντας τα για πλήγματα εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων και στόχων της ναυτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με ουκρανικά στοιχεία, μόνο στην εκστρατεία στην Αζοφική Θάλασσα έχουν πληγεί 105 ρωσικά σκάφη, ενώ οι επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα μέσα έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει το Κίεβο απέναντι στον ρωσικό στόλο.



Παράλληλα, η Ρωσία αναπτύσσει τα δικά της μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες έχουν ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η Μόσχα κατασκευάζει στην κατεχόμενη Κριμαία εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένη για τη φιλοξενία και ανάπτυξη ναυτικών drones.



Τι είναι το Sargan-3000 Το Sargan-3000 είναι ουκρανικό μη επανδρωμένο ναυτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων, το οποίο πέρασε δοκιμές σε συνθήκες μάχης τον Απρίλιο του 2026.



Σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευέλικτη πλατφόρμα, ικανή να πραγματοποιεί αποστολές κρούσης, ενώ μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα.



Στην επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα, το Sargan-3000 φέρεται να χρησιμοποίησε το πολυβόλο του εναντίον του ρωσικού μη επανδρωμένου σκάφους, μετατρέποντας μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν κυρίως ως «όπλο επίθεσης» σε μέσο για μάχη εναντίον άλλων drones.



Εφόσον η ουκρανική εκδοχή επιβεβαιωθεί, το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει προάγγελο μιας σημαντικής αλλαγής στον ναυτικό πόλεμο. Τα μη επανδρωμένα σκάφη δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για να πλήττουν πλοία και εγκαταστάσεις, αλλά θα μπορούν να αναζητούν, να εντοπίζουν και να καταστρέφουν αντίπαλα drones.



Η «ναυμαχία» στη Μαύρη Θάλασσα δείχνει έτσι πώς ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία επιταχύνει την ανάπτυξη αυτόνομων και τηλεχειριζόμενων όπλων, φέρνοντας ολοένα πιο κοντά ένα πεδίο μάχης στο οποίο άνθρωποι μπορεί να ελέγχουν τη σύγκρουση από απόσταση, ενώ στη θάλασσα θα αναμετρώνται μηχανές.