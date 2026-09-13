Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ινδονησία: Αγωνία για πλοίο με πάνω από 240 επιβαίνοντες που χάθηκε στη Θάλασσα της Ιάβας
Ινδονησία: Αγωνία για πλοίο με πάνω από 240 επιβαίνοντες που χάθηκε στη Θάλασσα της Ιάβας
Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες ναυτικές υπηρεσίες και παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία θεωρείται ότι ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απώλεια επικοινωνίας.
Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία για τον εντοπισμό του επιβατηγού πλοίου Virgo Transport 8, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να βρίσκονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πλοίο.
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φέρεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επικοινωνία μαζί του χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι από 240 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Η τελευταία γνωστή θέση του εντοπίζεται στη Θάλασσα της Ιάβας, περίπου 80 ναυτικά μίλια από την προβλήτα SAR Basirih στο Μπαντζαρμασίν.
Μόλις έγινε γνωστή η απώλεια επικοινωνίας, οι υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στην επιχείρηση συμμετέχει το διασωστικό σκάφος KN SAR Laksmana 241, το οποίο κατευθύνθηκε προς την τελευταία γνωστή θέση του Virgo Transport 8, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον δυνάμεις και μέσα.
Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες ναυτικές υπηρεσίες και παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία θεωρείται ότι ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απώλεια επικοινωνίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων κορυφώνεται όσο οι έρευνες συνεχίζονται στη Θάλασσα της Ιάβας.
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φέρεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επικοινωνία μαζί του χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι από 240 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Η τελευταία γνωστή θέση του εντοπίζεται στη Θάλασσα της Ιάβας, περίπου 80 ναυτικά μίλια από την προβλήτα SAR Basirih στο Μπαντζαρμασίν.
Μόλις έγινε γνωστή η απώλεια επικοινωνίας, οι υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στην επιχείρηση συμμετέχει το διασωστικό σκάφος KN SAR Laksmana 241, το οποίο κατευθύνθηκε προς την τελευταία γνωστή θέση του Virgo Transport 8, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον δυνάμεις και μέσα.
Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες ναυτικές υπηρεσίες και παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία θεωρείται ότι ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απώλεια επικοινωνίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων κορυφώνεται όσο οι έρευνες συνεχίζονται στη Θάλασσα της Ιάβας.
BREAKING: At least 125 people are missing after the passenger ship Virgo Transport 8 lost contact in the Java Sea near South Kalimantan, Indonesia.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 13, 2026
Authorities have rescued 115 people, while 1 person has been confirmed dead. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/urIUSJQ0e7
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