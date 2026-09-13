Αγωνία με την εξαφάνιση επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία: Ένας νεκρός, 102 διασωθέντες, 140 αγνοούμενοι
Αγωνία με την εξαφάνιση επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία: Ένας νεκρός, 102 διασωθέντες, 140 αγνοούμενοι
Το επιβατικό πλοίο Virgo Transport 8 χάθηκε εν μέσω κακοκαιρίας ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Ιάβα προς το Βόρνεο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησίαστη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140.
«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα.
Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.
Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, είχε αναφέρει νωρίτερα σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.
Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία αυτό το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.
Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.
«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα.
Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.
UPDATE! KM Virgo Transport 8 rute Surabaya–Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya menghadapi cuaca buruk.— Tasawuf Center (@tasawufcenter) September 13, 2026
Hingga Minggu (13/9) pukul 12.00 WITA, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 dari total 243 penumpang.… pic.twitter.com/qVkDV4RgEp
KABAR DUKA #BreakingNews— Kapal Virgo Transport 8 Rute Surabaya - Banjarmasih terbalik di Laut Jawa, bawa 243 penumpang— Miss tweet (@Heraloebss) September 13, 2026
Update! 86 Orang Dievakuasi, 1 Tewas (13/9/2026)
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Semoga penumpang lainnya Ditemukan dalam keadaan Selamat 🤲🤲 pic.twitter.com/aBYuZ7fDfn
Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.
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