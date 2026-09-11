Απειλεί ο Πούτιν: Ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ισοδυναμεί με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τους λαούς τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε