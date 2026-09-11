Χιλιάδες άλογα αγώνων σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης κρέατος στην Ευρώπη, τα πλαστά διαβατήρια και τα «πειραγμένα» μικροτσίπ

6 στην Ιρλανδία,7 στη Γαλλία,7 στην Ολλανδία.Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ κατασχέθηκαν στοιχεία τα οποία βρίσκονται πλέον υπό ανάλυση από τις αρμόδιες αρχές.Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές των τεσσάρων χωρών προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το φερόμενο εγκληματικό δίκτυο.Λόγω των πιθανών διασυνδέσεων της υπόθεσης με την τροφική αλυσίδα, η Europol αξιοποίησε και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο τηςη οποία αφορά την αντιμετώπιση τηςΚατά τις ημέρες της επιχείρησης, ειδικοί της Europol αναπτύχθηκαν στο Βέλγιο και την Ιρλανδία, υποστηρίζοντας τις εθνικές αρχές στη διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Ανατολικού Φλάνδρας και η αρμόδια βελγική υπηρεσία για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, η Garda της Ιρλανδίας, οι γαλλικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα, καθώς και η ολλανδική υπηρεσία για την ασφάλεια τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων.Περισσότερα απόσε μετρητά κατασχέθηκαν στο Βέλγιο και τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ολλανδική οργάνωση για την ευημερία των ζώων House of Animals, πολλά από τα ζώα αυτά ήταν άλογα κούρσας τα οποία είχανκαι μεταφέρθηκαν υπό κακές συνθήκες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πριν καταλήξουν σε σφαγεία.Η οργάνωση δήλωσε ότι επεξεργασμένο κρέας αλόγου φέρεται να πέρασε σε σνακς, όπως κεφτεδάκια και κροκέτες, και πουλήθηκε μέσω χονδρεμπόρων.