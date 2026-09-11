Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Τραγικός θάνατος για επιχειρηματία με παρατσούκλι «Mr Potato» στη Βραζιλία: Καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του
Τραγικός θάνατος για επιχειρηματία με παρατσούκλι «Mr Potato» στη Βραζιλία: Καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο σάκος με τις πατάτες κρεμόταν περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος όταν έσπασε το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας επιχειρηματίας στη Βραζιλία όταν καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες.
Σύμφωνα με την Daily Mail το δυστύχημα με τον 63χρονο Νιβάλντο Μαγκανίν που είχε το παρατσούκλι Mr Potato, σημειώθηκε μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του.
Ο Νιβάλντο βρισκόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας και επεξεργασίας πατάτας το πρωί της Τετάρτης όταν ένας μεγάλος σάκος χύδην μεταφοράς με σχεδόν έναν τόνο πατάτες, έπεσε πάνω του.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο σάκος με τις πατάτες κρεμόταν περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος όταν έσπασε το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε, με αποτέλεσμα το φορτίο να πέσει πάνω στον Νιβάλντο.
Ο Νιβάλντο ήταν τόσο γνωστός στην περιοχή ως «Nivaldo da Batata» (μτφ. Νιβάλντο της Πατάτας), ώστε χρησιμοποίησε το παρατσούκλι όταν ήταν υποψήφιος - και εξελέγη - σε δημοτικές εκλογές του 2024.
Σύμφωνα με την Daily Mail το δυστύχημα με τον 63χρονο Νιβάλντο Μαγκανίν που είχε το παρατσούκλι Mr Potato, σημειώθηκε μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του.
Ο Νιβάλντο βρισκόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας και επεξεργασίας πατάτας το πρωί της Τετάρτης όταν ένας μεγάλος σάκος χύδην μεταφοράς με σχεδόν έναν τόνο πατάτες, έπεσε πάνω του.
O vereador Nivaldo Magagnin (MDB), conhecido como "Nivaldo da Batata", morreu nesta quarta-feira, 9, após ser esmagado por uma saca de batatas de cerca de uma tonelada em Treze de Maio, no sul de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o parlamentar de 63 anos… pic.twitter.com/ID3s1u375Y— Jovem Pan News (@JovemPanNews) September 10, 2026
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο σάκος με τις πατάτες κρεμόταν περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος όταν έσπασε το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε, με αποτέλεσμα το φορτίο να πέσει πάνω στον Νιβάλντο.
Ο Νιβάλντο ήταν τόσο γνωστός στην περιοχή ως «Nivaldo da Batata» (μτφ. Νιβάλντο της Πατάτας), ώστε χρησιμοποίησε το παρατσούκλι όταν ήταν υποψήφιος - και εξελέγη - σε δημοτικές εκλογές του 2024.
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