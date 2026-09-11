Τραγικός θάνατος για επιχειρηματία με παρατσούκλι «Mr Potato» στη Βραζιλία: Καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του
ΚΟΣΜΟΣ
Επιχειρηματίας Βραζιλία πατάτες

Τραγικός θάνατος για επιχειρηματία με παρατσούκλι «Mr Potato» στη Βραζιλία: Καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο σάκος με τις πατάτες κρεμόταν περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος όταν έσπασε το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε

Τραγικός θάνατος για επιχειρηματία με παρατσούκλι «Mr Potato» στη Βραζιλία: Καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας επιχειρηματίας στη Βραζιλία όταν καταπλακώθηκε από έναν τόνο πατάτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail το δυστύχημα με τον 63χρονο Νιβάλντο Μαγκανίν που είχε το παρατσούκλι Mr Potato, σημειώθηκε μια ημέρα πριν τα γενέθλιά του.

Ο Νιβάλντο βρισκόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας και επεξεργασίας πατάτας το πρωί της Τετάρτης όταν ένας μεγάλος σάκος χύδην μεταφοράς με σχεδόν έναν τόνο πατάτες, έπεσε πάνω του.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο σάκος με τις πατάτες κρεμόταν περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος όταν έσπασε το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε, με αποτέλεσμα το φορτίο να πέσει πάνω στον Νιβάλντο.

Ο Νιβάλντο ήταν τόσο γνωστός στην περιοχή ως «Nivaldo da Batata» (μτφ. Νιβάλντο της Πατάτας), ώστε χρησιμοποίησε το παρατσούκλι όταν ήταν υποψήφιος - και εξελέγη - σε δημοτικές εκλογές του 2024.
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