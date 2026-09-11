Αποκάλυψη Axios: Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε από τον Τραμπ χτυπήματα κατά των Χούθι, το «όχι» της Ουάσιγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Ντόναλντ Τραμπ Χούθι

Αποκάλυψη Axios: Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε από τον Τραμπ χτυπήματα κατά των Χούθι, το «όχι» της Ουάσιγκτον

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο δυο φορές την Πέμπτη για να διατυπώσει το αίτημά του

Αποκάλυψη Axios: Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε από τον Τραμπ χτυπήματα κατά των Χούθι, το «όχι» της Ουάσιγκτον
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Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δυο φορές την Πέμπτη και τον παρότρυνε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Υεμένη, εναντίον του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά - γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι - έγραψε χθες ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο κ. Τραμπ απέρριψε το αίτημα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες διευκρίνισαν ακόμη πως η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα.
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