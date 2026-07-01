ΗΠΑ - Σαουδική Αραβία: Τεταμένες συνομιλίες Τραμπ με Σαλμάν, η Ουάσινγκτον εξετάζει μείωση στρατιωτικής παρουσίας στο βασίλειο

Η αρχική άρνηση της Σαουδικής Αραβίας να στηρίξει τις ΗΠΑ στην επιχείρηση που ξεκίνησαν για το Ορμούζ, προκάλεσε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις τους, σύμφωνα με τη WSJ - Το έντονο τηλεφώνημα του Τραμπ με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου και το μήνυμα από την τελευταία επίσκεψη του Ρούμπιο στον Κόλπο