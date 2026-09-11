«Δεν βγήκε από το παράθυρο»: Η Ryanair δίνει τη δική της εκδοχή για τον επιβάτη που τραυματίστηκε σε πτήση από Ελλάδα

Η μαρτυρία του επιβάτη και η διάσωση

Ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς ήταν ο επιβάτης που σώθηκε από θαύμα όταν τον «ρούφηξε» παράθυρο το οποίο έσπασε στη διάρκεια πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεμ της Γερμανίας

Αντιπαράθεση Ο’Λίρι με τις αρχές αεροπορίας

Νέα αντιδράσεις για τους χαρακτηρισμούς του Ο’Λίρι

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιχειρεί να υποβαθμίσει το περιστατικό και πως η εταιρεία θα περιμένει τα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης της NTSB.Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Λιούμπισα Κάροβιτς δήλωσε ότι πιστεύει πως η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που τον κράτησε μέσα στο αεροσκάφος τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.Η σύζυγός του, Σβετλάνα, ανέφερε ότι ένας άλλος επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της να βρίσκεται «μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο».Όπως είπε, ο άγνωστος άνδρας επιβάτης, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν Αλβανός, «έκανε ό,τι μπορούσε για να τον τραβήξει μέσα» και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το σπασμένο παράθυρο.Αρχικά χρησιμοποίησε μια τσάντα, η οποία παρασύρθηκε αμέσως από το άνοιγμα, και στη συνέχεια μια βαλίτσα, η οποία τελικά λειτούργησε και βοήθησε να περιοριστεί η κατάσταση.Κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, περίπου το ένα τρίτο των επενδυτών καταψήφισε το νέο πακέτο αμοιβών του Μάικλ Ο’Λίρι, συνολικής αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ (129 εκατ. λίρες).Το πακέτο, που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι, προβλέπει δικαιώματα αγοράς 10 εκατ. μετοχών, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας και χρηματιστηριακής αξίας, ενώ ο Ο’Λίρι θα παραμείνει επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας έως το 2032.Η συμφωνία τελικά εγκρίθηκε με αναλογία περίπου δύο προς ένα.Την ίδια ώρα, ο Ο’Λίρι συνέχισε την αντιπαράθεσή του με τη βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας National Air Traffic Services (NATS) σχετικά με την πρόσφατη βλάβη που προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να επηρεάζονται και περισσότερες από 2.100 πτήσεις να ακυρώνονται.Ο επικεφαλής της NATS, Μάρτιν Ρολφ, είχε δηλώσει στο BBC ότι επρόκειτο για ένα περιστατικό «που δεν είχε καταγραφεί στα περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας».Ο Ο’Λίρι τον κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα για να σώσει τον εαυτό του».Σύμφωνα με τη Ryanair, η NATS είχε ενημερώσει τις ομάδες της εταιρείας ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε «λανθασμένο σχέδιο πτήσης». Ένα διαφορετικό πρόβλημα σχετικό με σχέδιο πτήσης είχε προκαλέσει αντίστοιχη διακοπή το 2023.Η NATS από την πλευρά της υποστήριξε ότι το πρόβλημα αφορούσε το σύστημα επεξεργασίας πτήσεων στο κέντρο του Σουάνγουικ και δεν ήταν το ίδιο σφάλμα με εκείνα που προκάλεσαν μαζικές διαταραχές το 2023 και το 2025.Ο υπουργός Αεροπορίας της Βρετανίας, Κιρ Μέιθερ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η NATS αντιμετώπισε τεχνικό ζήτημα στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο επηρέασε τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές.Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση χρειάστηκε χρόνο, καθώς τα συστήματα έπρεπε να ελεγχθούν ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στις κανονικές λειτουργίες.Η NATS επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα και ότι δεν θεωρεί πως σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση.Η υπηρεσία αναμένεται να καταθέσει έκθεση την επόμενη εβδομάδα, ενώ το υπουργείο έχει ζητήσει από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση.Ο επικεφαλής της Ryanair προκάλεσε επίσης αντιδράσεις με τον τρόπο που αναφέρθηκε στους ανταγωνιστές της εταιρείας, χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά τον χαρακτηρισμό «βιαστές» για τις ακριβότερες αεροπορικές εταιρείες.Ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι οι επιβάτες «απελπίζονται να πετάξουν με τους χαμηλούς ναύλους της Ryanair επειδή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τους υψηλούς ναύλους των “βιαστών” της Ευρώπης».Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί κατάλληλη αυτή τη γλώσσα, απάντησε: «Απολύτως».